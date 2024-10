Napoli: doppia tegola per Conte, arriva l’annuncio sui tempi di recupero

Emergenza Napoli contro il Milan. Arriva l’annuncio riguardo il doppio infortunio, accusato prima della sfida contro il Lecce.

Fulmine a ciel sereno per Antonio Conte, che deve fare i conti con questo nuovo stop che ha fermato entrambi i calciatori. Tutti e due sono stati mandati in tribuna prima del match contro i salentini.

Infatti, nella rifinitura, hanno accusato questo problema che ha portato al forfait di entrambi. Le condizioni sono da valutare ma in vista della partita contro il Milan, in programma martedì 29, è davvero impensabile recuperarli.

Ecco le ultimissime riguardo le condizioni fisiche dei due giocatori del Napoli.

Non è un momento facile per il Napoli che deve fare i conti anche con gli infortunati.

Infatti, dopo Lobotka, il tecnico del Napoli ha perso per infortunio un altro calciatore che adesso è a rischio anche per la trasferta di Milano contro i rossoneri.

Arriva l‘annuncio riguardo le condizioni fisiche del calciatore, titolare nell’ultima partita contro l’Empoli.

Napoli: doppia tegola, annuncio prima di Lecce

Si allunga la lista degli infortunati per il Napoli. Ecco le ultimissime riguardo lo stop del difensore che ha riportato un risentimento muscolare.

Prima della sfida contro il Lecce è arrivato l’annuncio, con il calciatore che non si è accomodato neanche in panchina. Una tegola per Conte, che perde un possibile titolare contro i rossoneri.

Una valida alternativa ad Olivera, che è tornato dal primo minuto dopo lo stop contro l’Empoli. Adesso, sulla fascia sinistra, non c’è nessuna alternativa dopo la notizia dell’infortunio di Leonardo Spinazzola che ha riportato questo problema fisico. Oltre all’esterno, è indisponibile anche il terzo portiere Nikita Contini.

Napoli: infortunio per Contini e Spinazzola

Nelle ore che hanno preceduto il match contro il Lecce, Leonardo Spinazzola ha accusato un problema muscolare.

Il difensore del Napoli ha dovuto rinunciare alla sfida del Maradona contro la squadra di Gotti. Nella rifinitura, infatti, ha rimediato questo infortunio che lo mette in dubbio anche in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan, in programma il 29 ottobre a San Siro.

Spinazzola, insieme a Nikita Contini, terzo portiere del Napoli, si è accomodato in tribuna d’onore.