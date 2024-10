Napoli, tegola Lobotka: cambiano i tempi di recupero

Non potevano arrivare notizie peggiori per Antonio Conte ed il Napoli in vista dei prossimi, importanti, impegni stagionali.

Stando alle ultime notizie, infatti, la formazione partenopea dovrà fare a meno del suo giocatore più importante, tatticamente parlando, Stanislav Lobotka, ancora alle prese con un fastidio alla coscia che non gli ha permesso di essere in campo domenica scorsa al Castellani contro l’Empoli, assenza che fra le altre cose si è notata, eccome.

Lo slovacco si ritrova costretto ad alzare bandiera bianca anche per i prossimi impegni del Napoli, visto e considerato che i tempi per il suo recupero da questo infortunio si sarebbero incredibilmente allungati.

Napoli ancora senza Lobotka: tegola per Conte

Per evitare di andare incontro a ricadute, Antonio Conte aveva preventivato l’assenza di Stanislav Lobotka contro il Lecce, peccato però che l’allenatore salentino si ritrova a dover fare a meno del suo metronomo anche per le prossime partite di campionato.

Sì, perché stando alle ultime notizie, i tempi di recupero per Stanislav Lobotka si sarebbero allungati, creando non poca confusione nei piani del tecnico del Napoli che già si stava sfregando le mani alla possibilità di poter tornare ad utilizzare lo slovacco in mezzo al campo. Ovviamente questa cosa accadrà, ma più prima che poi, e considerati gli impegni che aspettano la formazione azzurra, non poteva esserci notizia peggiore. La speranza, comunque, è che le cose possano risolversi nel minor tempo possibile, anche se ad oggi non c’è una data precisa per il ritorno in campo del giocatore.

Anzi, più passano i giorni e più sono le partite che Stanislav Lobotka salterà. L’ultima in ordine cronologico sarà per l’appunto il Lecce, ma stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport questa mattina, sarà pressoché impossibile vedere lo slovacco in campo martedì in occasione del big match fra il Milan ed il Napoli a San Siro.

Cambiano i tempi di recupero per Lobotka: svelato quando torna

Al Milan martedì sera mancheranno Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, ma il Napoli dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, non un’assenza da poco fra le file di Antonio Conte. L’allenatore partenopeo, però, dovrà resistere ancora un po’ senza lo slovacco, visto che i tempi di recupero dal suo infortunio alla coscia si sarebbero allungati.

Si sperava che l’ex Celta potesse essere in campo già a San Siro, ma così non sarà. A questo punto sorge spontaneo domandarsi: quando tornerà disponibile Lobotka? Una risposta precisa a questa domanda non esiste, anche se si è ipotizzato che lo slovacco possa quanto meno tornare in panchina o per la sfida del 3 novembre contro l’Atalanta o più presumibilmente per quella del 10 dello stesso mese contro l’Inter. Staremo a vedere.