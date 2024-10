Real Madrid, impossibile dire “no”: lo strappano al Napoli a gennaio

Sprint del Real Madrid che è pronto a beffare il Napoli a gennaio. Arriva la notizia relativa al nuovo colpo di Carlo Ancelotti, che pesca il prossimo rinforzo dalla Serie A.

Come si fa a rifiutare il Real Madrid? E’ impossibile, ad oggi, dire di no ad una squadra come il Real che è la più forte al mondo. Con un parco giocatori pazzesco, i blancos sono pronti a ritoccare la rosa aggiungendo altro talento a disposizione di Carlo Ancelotti che, questa volta, è pronto ad arricchire un club di Serie A.

Il prossimo obiettivo dell’allenatore, infatti, è un giocatore che milita nel campionato italiano. Può arrivare la beffa anche per il Napoli: ecco tutti i dettagli.

I Blancos sono alla ricerca di un nuovo esterno ed è per questo motivo che hanno messo nel mirino il calciatore, che è considerato un vero e proprio crack.

Ancelotti pesca dall’Italia: svelato il nuovo acquisto del Real Madrid

Valutazioni in corso da parte di Carlo Ancelotti, che ha già fatto sapere a Florentino Perez di voler prendere un altro giocatore in quella zona di campo.

Serve un altro titolare, considerate anche le condizioni fisiche di Carvajal che dovrà stare fermo ai box per tutta la stagione. Ecco perché, secondo le ultime notizie di mercato riportate da fichajes.net, la dirigenza sta attenzionando diversi giocatori che possono rimpiazzare al meglio il laterale spagnolo.

Oltre a Cambiaso, che però è stato letteralmente blindato dalla Juventus, il Real Madrid ha messo nel mirino un altro talento italiano che in questa stagione sta trovando poco spazio.

Una beffa anche per il Napoli, che l’aveva seguito in passato salvo poi puntare su altri profili. Ecco perché, per Ancelotti c’è campo libero per poter chiudere l’operazione e portare al Real Madrid Kayode della Fiorentina.

Kayode al Real Madrid?

Classe 2004, giocatore versatile, Koayode in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio alla Fiorentina. Chiuso da Dodò, il giocatore italiano è pronto a fare le valigie in caso di chiamata da parte del Real Madrid.

Ancelotti, infatti, avrebbe individuato Kayode come sostituto di Carvajal, che ha riportato un bruttissimo infortunio.

Per sostituire al meglio lo spagnolo, l’allenatore italiano è pronto a pescare dalla Serie A e portare Kayode al Real Madrid. Il calciatore della Fiorentina ha una valutazione attorno ai 25-30 milioni di euro, non un problema per gli spagnoli che hanno la disponibilità economica per completare l’operazione.