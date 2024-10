Calcio in lutto, è morto a 25 anni: aveva affrontato Insigne in MLS

Mondo del calcio in lutto per la morte del giovanissimo giocatore di soli 25 anni che è scomparso in queste ore. Una gravissima perdita che mette sotto choc la MLS.

Perché è in America che è accaduto tutto questo proprio in queste ore e dove ci sono diversi nostri calciatori italiani che giocano in MLS e hanno dovuto fare i conti con quella che è stata la triste notizia. Una tragica notizia che non lascia spazio a parole per i suoi familiari, compagni di squadra e il club che aveva puntato su di lui.

E’ stato trovato morto il calciatore statunitense e ancora non è chiara la verità su come siano andate realmente le cose. Perché in queste ore è arrivata la conferma inaspettata di una notizia incredibile arrivata direttamente dopo che il giocatore è deceduto, era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Philadelphia dove giocava anche a calcio nel massimo campionato americano.

Lutto nel calcio: è morto Holden Trent

Un vero lutto nel mondo del calcio per la morte di Holden Trent, giovane calciatore di soli 25 anni che inseguiva il suo sogno di diventare uno dei migliori nel campionato statunitense. Alla fine non è riuscito a riprendersi e a salvarsi dopo quello che goi è accaduto che è ancora tenuto in ignoto al momento.

Una pessima notizia arrivata al mondo del calcio statunitense proprio in queste ore perché è morto Holden Trent e la MLS è in lutto per la perdita del giovane calciatore di 25 anni e portiere dei Philadelphia Union.

Al momento ancora non si sa con precisione quella che è stata la causa del decesso di Holden Trent ma è arrivato il comunicato del suo club statunitense che purtroppo ha confermato la morte del calciatore in queste ore sul proprio sito e account ufficiale.

Una notizia che ha sconvolto tutti in America quella della morte di Holden Trent. Un giocatore considerato meraviglioso e promettente per il futuro che stava crescendo piano piano con il sogno di essere uno dei migliori della MLS.

Un avversario, un figlio, un fratello, un fidanzato e un compagno di squadra unico e senza rivali come racconta il suo club e i suoi familiari. In questa stagione di MLS Holden Trent che è morto aveva affrontato due volte l’ex Napoli Lorenzo Insigne con il suo Toronto.