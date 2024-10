Conte preoccupato dopo Inter-Juventus: svelata la verità sul Napoli

La partita tra Inter e Juventus svela una grossa verità sul Napoli: ora Antonio Conte è preoccupato verso il futuro.

A San Siro è finita 4-4 una partita che ha mostrato tutte le difficoltà di entrambe le squadre ma anche i grandissimi miglioramenti che hanno fatto entrambe in zona offensiva. Sono due squadre molto ben allenate e in grande spolvero, con gli attaccanti che stanno dimostrando di poter essere all’altezza delle grandi partite che si giocheranno da qui in avanti e soprattutto hanno dimostrato che la Serie A è un grande campionato che può essere combattuto e aperto fino alla fine della stagione.

Il pareggio tra Inter e Juventus fa certamente felice il Napoli e Antonio Conte che mantiene il primato e un grosso vantaggio ma apre anche a preoccupazioni molto pericolose.

Inter-Juventus, spettacolo e horror: il Napoli resta al primo posto

La partita tra Inter e Juventus è stata divertentissima dal punto di vista dello spettacolo che le due squadre sono riuscite a offrire in questa partita molto particolare. Alla vigilia era stata caricata al massimo, con tantissime pressioni su Thiago Motta e su Inzaghi che hanno sicuramente risposto presente per quel che riguarda i gol e il divertimento per i tifosi.

Ovviamente il 4-4 di San Siro regala il primato al Napoli che ora è a 4 punti dall’Inter e resterà in vetta almeno fino a domenica prossima, anche dopo aver affrontato il Milan a San Siro martedì sera.

Spettacolo e horror a San Siro per Inter-Juventus, che ora regalano anche un sogno e un incubo ad Antonio Conte verso il futuro.

Napoli, Conte in ansia per il futuro: il motivo

Il Napoli è al primo posto in Serie A. La vittoria sofferta contro il Lecce ha permesso agli azzurri di restare in vetta alla classifica e di tenersi stretto un momento molto particolare che è stato reso meno pesante dal pareggio di San Siro tra Inter e Juventus.

Martedì il Napoli affronterà il Milan e ora gli azzurri saranno additati come i favoriti assoluti per la vittoria dello Scudetto. Antonio Conte dovrà reggere tutte le pressioni che arriveranno da domani in poi sul Napoli.

Ora Conte è costretto a tenersi la pressione che gli daranno tutti e non può sbagliare le prossime 5 altrimenti rischia di attirare su di sé e sulla squadra critiche pesantissime. Il Napoli affronerà Milan, Atalanta, Inter, Roma e Lazio nelle prossime cinque gare in Serie A.

Napoli da Scudetto? Conte pronto a vincere

Il pareggio tra Inter e Juventus – le due ex di Conte – fa solo felice Antonio Conte che è abituato a vincere e vuole tenersi queste meravigliose pressioni che fanno parte del suo lavoro e ingigantiscono il suo ego.

Il Napoli ora è a +4 dall’Inter al secondo posto e proverà ad allungare in classifica provando a vincere le prossime partite che sono tutti big match.