Il gesto di Kvaratskhelia spiazza i tifosi: nessuno se ne era accorto

Khvicha Kvaratskhelia è sempre al centro dei discorsi dei tifosi del Napoli e non solo: il suo gesto inaspettato ha spiazzato tutti.

L’attaccante georgiano è sulla bocca di tutti per quel che riguarda il campo e il suo futuro. Fino a questo momento i numeri sono positivi e il trend della sua stagione sembra aver preso una piega buona per il Napoli, anche se è cambiato un po’ il suo modo di stare in campo e sono cambiate le disposizioni di Conte rispetto al passato e per questo non sembra più essere incisivo e decisivo come un tempo.

Il nome di Kvaratskhelia finisce al centro di tutti i discorsi che riguardano il Napoli ma ora fa parlare di sé per un gesto inaspettato per i tifosi che sono rimasti completamente spiazzati.

Kvaratskhelia spiazza i tifosi: gesto a sorpresa

Khvicha Kvaratskhelia è l’idolo dei tifosi del Napoli e il suo apporto alla squadra è sempre di livello altissimo. Le sue giocate in passato sono valse lo Scudetto, o hanno contribuito in maniera importantissima a quel traguardo, e oggi tutti si aspettano da lui sempre di più, sempre un passo oltre per riuscire a essere decisivo e crescere insieme a questo Napoli per tornare a vincere un altro trofeo prestigioso.

La situazione di Kvaratskhelia al Napoli è ben definita: è imprescindibile anche nel modo di ragionare di Conte e per questo sarà risparmiato pochissime volte, con la speranza che possa essere sempre più decisivo.

Dopo la partita contro il Lecce, Kvaratskhelia si è lasciato andare a un gesto che ha spiazzato tutti i tifosi, rimasti increduli per quanto hanno letto.

Kvaratskhelia scrive in napoletano a Di Lorenzo

Dopo la partita vinta 1-0 contro il Lecce con il gol di Giovanni Di Lorenzo nel secondo tempo, Khvicha Kvaratskhelia si è reso protagonista di un commento social che ha fatto divertire tutti i tifosi del Napoli che non si aspettavano una reazione del genere da parte dell’attaccante georgiano, spesso molto sobrio e tranquillo anche via social.

Sotto la foto di Capitan Di Lorenzo, Kvaratskhelia ha sottolineato in napoletano l’importanza del leader dello spogliatoio del Napoli nonché le sue qualità: “Comm si fort fratm“, ha scritto in dialetto il numero 77 azzurro.

Le sue parole in dialetto hanno scatenato il riso dei tifosi che non si aspettavano che Kvara sapesse parlare e scrivere in napoletano e hanno fatto sì che si avvicinasse ancora un po’ di più al cuore di tutti i partenopei.

I tifosi con Kvaratskhelia: ora vogliono il rinnovo

I tifosi sono tutti dalla parte di Kvaratskhelia e non vogliono minimamente che possa lasciare il Napoli al termine della stagione. Ovviamente è una situazione difficilissima da gestire per tutti, visto che ci sono in gioco ambizioni di un certo livello e che si rischia la rottura a causa del rinnovo.

A tal proposito, nei prossimi giorni l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, incontrerà il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per discutere i termini del possibile rinnovo: c’è ancora distanza tra le parti ma si cercherà di limarla.