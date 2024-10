Juve, battibecco Motta-Ferrara: attacco al Napoli

Vuoi o non vuoi il Napoli si prende sempre la scena, anche alla fine di un intensissimo derby d’Italia ricco di emozioni e gol, finito addirittura 4 a 4.

Nel post partita di San Siro, infatti, più nello specifico negli studi di DAZN, c’è stato un battibecco fra l’allenatore della Juventus Thiago Motta e l’ex Napoli Ciro Ferrara, che ha visto ovviamente come argomento non solo la corsa al tricolore, ma anche, per l’appunto, la formazione di Antonio Conte.

Con questo pareggio il Napoli può decisamente sorridere, visto che abbozza un primo, vero, tentativo di fuga in classifica, visto che la distanza dall’Inter è ora di 4 punti, non più due, mica male all’inizio di un tour de force come quello che aspetta la formazione azzurra in campionato.

Battibecco Motta-Ferrara: attacco al Napoli

Non si vedeva un derby d’Italia del genere da parecchio. A San Siro ci sono stati tanti gol, emozioni, ed ovviamente errori individuali, che hanno contribuito al risultato finale (4-4) di una partita che rimarrà nella storia.

Ad uscirne contento da questa situazione non è né l’Inter né tantomeno la Juventus, che comunque avrebbe da che festeggiare visto che è riuscita a recuperare due gol di svantaggio, bensì il Napoli, che con la vittoria di ieri contro il Lecce ed il pareggio di San Siro, ha abbozzato una prima fuga in solitaria in classifica. La formazione di Antonio Conte è infatti oggi a 4 punti dall’Inter seconda, mica male se andiamo a considerare il calendario di partita che spetta agli azzurri. I partenopei si sono concessi così un margine di errore, seppur minimo, che il salentino non ha però alcuna intenzione di sprecare, visto che nel corso della stagione ci saranno momenti dove ce ne sarà più bisogno.

Nel frattempo, nel post partita della ‘Scala del Calcio’, negli studi di DAZN c’è stato un simpatico siparietto fra l’allenatore della Juventus Thiago Motta e l’ex calciatore Ciro Ferrara, che sono arrivati a punzecchiarsi sul sempre attuale tema relativo allo scudetto.

La Juve pareggia contro l’Inter e manda un messaggio al Napoli

Una prova di carattere quella di questo pomeriggio della Juventus, che nonostante fosse sotto di due gol a poco più di un quarto d’ora dalla fine della partita, è riuscita a recuperare l’Inter pareggiando la partita per la felicità di Antonio Conte, Napoli e tifosi.

Il risultato di San Siro giova infatti solo alla formazione partenopea, che come già detto ha abbozzato così una prima fuga dopo la vittoria contro il Lecce. A fronte di questo, nel post partita di DAZN, Thiago Motta ha confermato la sua teoria degli scorsi giorni, ovvero che il Napoli è la principale favorita allo Scudetto, così come la stessa Inter, e la Juventus non deve fare altro che continuare a lavorare e pensare a sé per provare a dare fastidio a queste due.