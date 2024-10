Maradona diventa “santo” a Napoli: faranno la processione

Diego Armando Maradona, si sa, è un idolo e un eroe per Napoli e i tifosi: ora El Pibe de Oro diventa anche un “santo” per la città.

Il mondo partenopeo è legato da e per sempre a Diego Armando Maradona e dopo la sua morte il mito intorno al “Dio del calcio” è aumentato ancora di più, con murales in ogni angolo della città e con la creazione di musei e vere e proprie cittadelle dedicate al campione argentino. Inutile specificare che anche lo stadio è dedicato a lui e la sua memoria vivrà in eterno nel cuore di tutti i tifosi del Napoli.

Il nome di Maradona resterà eternamente ancorato alla città di Napoli che ora è pronta a dedicargli un nuovo tributo importantissimo, quasi come se fosse un dio pagano.

Maradona diventa “Santo” a Napoli: il motivo

I napoletani non faranno mai cessare l’amore per Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro è stato il primo calciatore a portare gioia in terra azzurra, permettendo al suo Napoli dell’epoca di conquistare i primi trofei e titoli della storia, e per questo resterà per sempre nel cuore di tutti.

Il nome di Maradona è e sarà sempre legato a quello del Napoli e per questo è considerato una sorta di divinità nell’ambiente napoletano.

Secondo le ultime notizie, Diego Maradona diventerà “Santo” a Napoli nel giorno del suo compleanno: i tifosi lo omaggeranno con un gesto enorme.

La statua di Maradona sarà in processione

Mercoledì 30 ottobre Maradona avrebbe compiuto 64 anni e la città di Napoli si prepara a ricordarlo con tutti gli onori del caso, ergendolo ancora di più a idolo totale e indiscusso della città e della tifoseria.

Secondo quano riferisce Il Mattino per Maradona è pronta addirittura con una “processione”, organizzata da Massimo Vignati. È stato un amico di Maradona, ha vissuto a stretto contatto con Diego e la sua famiglia negli anni 80 visto che il papà era custode dello stadio San Paolo e sua mamma era governante nella casa del campione argentino.

Vignati ha organizzato un museo e al centro della sala c’è la statua di Maradona realizzata dallo scultore Domenico Sepe. Proprio quest’ultima verrà portata in “processione” a bordo di un automezzo mercoledì per mostrarla ai tifosi.

Maradona idolo di Napoli: c’è polemica con la famiglia

Il Napoli di De Laurentiis è in polemica con la famiglia di Diego Maradona. Le figlie Dalma e Gianina hanno accusato il club di non permettergli l’ingresso allo stadio e quindi sono in discussione continua, anche per quel che riguarda i cimeli venduti nel corso degli ultimi anni con le relative cause per danni di immagine.

La situazione della famiglia Maradona nei confronti del Napoli va pian piano migliorando e ora anche il club ha voluto invitare le figlie di Diego allo stadio per risanare il rapporto definitivamente.