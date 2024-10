Milan-Napoli, brutte notizie per l’allenatore: altro titolare assente

Situazione davvero difficile e complicata per un club italiano che dovrà affrontare il prossimo scontro diretto con uno dei suoi migliori giocatori assenti.

Il prossimo turno di campionato, quello infrasettimanale, vede protagonisti Milan-Napoli in una partita da urlo e tutta da seguire. Una gara che sarà storica per i tifosi e le tv vista anche l’iniziativa che ha lanciato Dazn andando a regalare per diversi milioni di iscritti nuovi la visione gratis della partita Milan-Napoli.

Un match tanto atteso soprattutto dagli allenatori che vogliono capire a che punto è la loro squadra visto che ci sarà una sfida davvero impegnativa che può cambiare le cose nelle prossime ore per la sfida allo scudetto di Serie A. In Milan-Napoli però saranno diversi i calciatori assenti che non faranno parte della gara.

Possibile colpo di scena perché Milan e Napoli si giocano tanto in questo prossimo turno di campionato e in palio ci sono tre punti per il club che uscirà vincitore che può allungare o ridurre la distanza. Ma bisognerà giocare questa partita senza alcuni dei migliori giocatori della rosa che sono assenti per motivi differenti tra loro.

Ora arriva anche un’altra conferma in merito a quella che è stata la decisione presa. Perché non soltanto Theo Hernandez e Reijnders squalificati, ma a saltare Milan-Napoli saranno anche altri giocatori.

Milan-Napoli, l’allenatore perde un titolare

Ci sono maggiori conferme ora in merito a quella che è la notizia che riguarda l’infortunio di alcuni giocatori che non ci saranno per Milan-Napoli. Perché oltre a quelli squalificati c’è da fare i conti anche con i primi ko fisici di stagione che tormentano i due allenatori.

Chi è appena tornato dall’infortunio è Calabria che ha recuperato, ma per i rossoneri saranno out ancora Abraham, Bennacer e Florenzi. Solo un’assenza al momento e anche molto pesante, invece, nel Napoli ed è quella di Stanislav Lobotka.

Adesso c’è anche la conferma da La Gazzetta dello Sport che annuncia e svela la situazione sulle condizioni di Lobotka che non ci sarà per Milan-Napoli. Pessime notizie per Antonio Conte che perde il suo perno centrale del gioco azzurro per un big match.

Lobotka assente per Milan-Napoli dunque, sarebbe strano il contrario arrivati a questo punto. Il giocatore tornato infortunato dalla Nazionale alcune settimane fa ancora non si è ripreso e non ha svolto mai ancora nemmeno un allenamento con i suoi compagni.

Adesso si cerca di capire quante partite salterà ancora Stanislav Lobotka con il Napoli che lo attende per le prossime gare.