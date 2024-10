Napoli: colpo a gennaio dalla Roma, si può chiudere subito

A volte ritornano gli interessi da Roma, pensare che il Napoli in diverse occasioni ha trovato colpi dalla Capitale.

Colpi che hanno ben figurato, considerando il passato in giallorosso di Politano e Spalletti, che hanno trovato lo Scudetto poi in azzurro, così come Mario Rui e altri calciatori. L’ultimo affare quello di Lukaku, ma non dalla Roma direttamente come fu per Kostas Manolas, e adesso la cosa potrebbe riproporsi per quella che diventa un’occasione di calciomercato.

Risulta esserci la rottura tra il club e il giocatore della Roma che, fino a questo momento, pare essere un oggetto del mistero. Uno dei migliori calciatori della rosa che, né con De Rossi, tantomeno con Juric, ha mai trovato il campo. E risulta quasi assurdo considerando che il calciatore non avrebbe alcun problema fisico, non giocando nonostante i diversi problemi presentati dalla formazione titolare, che non è che se la passa poi così bene per i risultati ottenuti in campo. Ad approfittarne, appunto, potrebbe essere il Napoli nel calciomercato di gennaio.

Calciomercato Napoli: occasione dalla Roma a gennaio

L’occasione dalla Roma, a gennaio, per il Napoli. È quel che riguarda la possibilità di vedere il calciatore lasciare la Capitale ma non la Serie A, con possibile beffa per la Roma che fino a questo momento gli ha regalato solo una gran bella presentazione. Perché oltre alla calda accoglienza in Capitale, dai tifosi, per il calciatore non c’è mai stata occasione di mostrarsi.

E risulta paradossale, se si pensa che fino a qualche mese fa, si trovava sul tetto del mondo, con la sua ex squadra, da titolare indiscusso. A riportare la notizia sulla possibile separazione dalla Roma, per il calciatore, è l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira.

L’assurdità vede appunto coinvolto già nelle voci di calciomercato, dopo solo due mesi in Capitale, il leggendario ex difensore del Borussia Dortmund. Mats Hummels può dire addio alla Roma, già a gennaio, col Napoli che potrebbe ripiombare su di lui prelevandolo a zero, in caso di rescissione contrattuale con i giallorossi.

Napoli: colpo dalla Roma, affare possibile

Affare possibile dalla Roma, a gennaio, qualora dovessero coincidere le cose tra la sua volontà di restare in Italia e la possibilità di salutare anzitempo la Roma. Niente Arabia Saudita per Mats Hummels, che potrebbe cogliere al volo l’occasione di giocare per il Napoli, qualora dovesse presentarsi la stessa occasione. Conscio del fatto che con Conte giocherebbe comunque come alternativa, ma nella possibilità di dare al Napoli una soluzione oltre Rrahmani e una possibile svolta con la difesa a tre, assieme a Buongiorno e il kosovaro. Oltretutto, con la cessione di Juan Jesus, il Napoli prenderebbe Hummels, rinforzando la squadra.

Calciomercato: per l’affare con la Roma c’è una concorrente

C’è una concorrente in Serie A, per l’affare con la Roma. Su Mats Hummels piomberebbe l’ex Napoli, Cristiano Giuntoli, a caccia di un difensore che possa sostituire Bremer. Qualora dovesse presentarsi la Juve, la Roma potrebbe scegliere di venderlo per una manciata di milioni, senza rescindere il contratto. Perché è solo via rescissione che il Napoli lo prenderebbe, senza dover pagare anche i soldi del cartellino, versandoli nelle casse del club capitolino.