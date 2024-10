Napoli, si sblocca il rinnovo: firma fino al 2028

Situazione particolare quella che si vive in casa Napoli con una squadra protagonista assoluta in Serie A con il primo posto in classifica ma anche una situazione da chiarire con i rinnovi di contratto che sono il vero problema.

Chi ad oggi ancora non è riuscito a trovare l’intesa per prolungare il contratto con il Napoli sono Kvaratskhelia e Meret, i due giocatori più attesi dalla tifoseria azzurra che sperano possano trovare l’accordo giusto e definitivo con il club per evitare problemi in vista del corso della stagione e del futuro.

I rinnovi di Kvara e Meret sono bloccati da diversi mesi a causa di quella che è la situazione economica, con la differenza tra domanda e offerta. Adesso però per il Napoli ci sono notizie più che importanti visto che le parti vogliono andare a definire tutto proprio ora che ci saranno tanti scontri diretti da affrontare.

Adesso però arriva una novità molto importante che riguarda entrambi, ma per uno su tutti sembra che ormai ci siamo per quello che può essere un rinnovo molto importante in casa Napoli. C’è una situazione difficile che può essere sistemata in pochissimo tempo.

Napoli, rinnovo Meret e Kvaratskhelia: la situazione

Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro perché c’è una situazione davvero difficile da voler chiarire subito per il Napoli che spera di rinnovare Meret nei prossimi giorni. Il club azzurro è in trattativa con lui ma anche con Kvaratskhelia.

Adesso si entra nel vivo con una situazione piuttosto chiara da dover gestire, perché il Napoli tratta i rinnovi di Meret e Kvaratskhelia, che sono tra i due protagonisti di questa nuova stagione del club allenato da Antonio Conte che si ritrova protagonista in classifica al primo posto.

Da un parte Meret con diverse porte imbattute e salvataggi miracolosi per importanti e decisive vittorie che è pronto a rinnovare fino al 2028. Dall’altra Kvaratskhelia con un contratto pronto da 6 milioni a stagione fino al 2029, adesso però si cerca di capire come si può concludere il doppio affare.

Secondo Repubblica sembra ormai vicina a sbloccarsi il rinnovo di Meret fino al 2028, i club sono vicini all’intesa. Ci vuole ancora del tempo per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli che incontrerà nelle prossime ore a Milano il suo agente. Un modo per poter sbloccare anche questo affare.