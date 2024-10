Non solo Gilmour: il nuovo Lobotka è già in casa Napoli, è un fuoriclasse

Il Napoli si pone interrogativi sul presente e sul futuro, visto l’infortunio di Lobotka che ha acceso riflessioni interne.

Perché Gilmour è piaciuto tra Empoli e Lecce, riuscendo comunque a permettere al Napoli di non subire gol, amministrando le cose davanti alla difesa. L’assenza di Lobotka resta in ogni caso importante e pesante, gli azzurri potrebbero scegliere come vice-Lobotka un altro calciatore all’interno della rosa del Napoli.

A sorpresa, come analizzato dai colleghi di CalcioNapoli24 che hanno spiegato quella che è la situazione che riguarda, appunto, il ruolo da vice-Lobotka e al posto di Billy Gilmour, in caso di necessità.

Napoli: altro vice-Lobotka oltre Gilmour

Un altro calciatore nel ruolo di vice-Lobotka per Antonio Conte e al posto di Billy Gilmour. Si analizza questo, con la possibilità di vederlo addirittura tra i convocati, qualora ce ne sarà l’esigenza.

La panchina lunga ma con lui da primo sostituto, qualora ce ne fosse il bisogno e non adattando Folorunsho o altri calciatori, dando occasione per la prima volta ad uno dei giovanissimi del Napoli.

C’è un giocatore che stuzzica le idee, in casa Napoli, tra i giovani. Antonio Conte ne ha osservati molti nel corso del ritiro in questa estate e occhio a quanto accadrà qualora dovesse scegliere di convocarlo. Si tratta di un classe 2008 che sta ben figurando con la Primavera del Napoli.

Chi è il “nuovo” vice-Lobotka: la notizia interna al Napoli

Qualora dovesse sceglierlo tra i convocati, magari già per Milan-Napoli, il primo nome per sostituire Gilmour in caso di necessità, sarebbe quello di Vincenzo Prisco. Il centrocampista del Napoli, nella formazione giovanile, sembra sia uno dei migliori calciatori pronti al grande salto, in casa Napoli. E la situazione potrebbe vederlo protagonista, con potenziale esordio poi in futuro, dando la possibilità appunto al classe 2008 – ha soltanto 16 anni – di trovare l’esordio in Serie A, se ce ne sarà bisogno.

Dall’idolo in campo, al sogno Napoli: chi è il nuovo Lobotka

Il nuovo Lobotka, dalle giovanili del Napoli, per il club di Antonio Conte. Il suo idolo pare essere proprio Lobotka, stando a quel che spiegano da CalcioNapoli24, con la leadership che convince per le qualità espresse fino a questo momento da Vincenzo Prisco. Il capitano della formazione giovanile del Napoli è tra le idee a sorpresa, in caso di necessità, come calciatore “promosso” a pieni voti dalla formazione dell’Under 21 del Napoli e che potrebbe vedere il classe 2008 tra i convocati futuri proprio della formazione del tecnico salentino.