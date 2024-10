Parma-Empoli: osservatori allo stadio, chiuso l’acquisto dal Napoli

Il Napoli è già forte e competitivo di suo, ma nel prossimo calciomercato invernale Conte avrebbe comunque intenzione di fare qualcosa.

Nulla di eclatante, visto che il grosso è stato fatto in estate, ma qualche semplice accorgimento che possa permettergli di avere una rosa ancora più lunga e completa anche in quei reparti dove la formazione partenopea sembrerebbe essere più carente. Per questo motivo Antonio Conte avrebbe fatto una serie di nomi alla propria dirigenza, che già nell’ultimo weekend si sarebbe mossa andando a seguire direttamente dallo stadio uno degli obiettivi dell’allenatore salentino, giocatore sul quale ci sarebbe però l’interesse di altre big di Serie A.

Emissari del Napoli allo stadio: colpo dalla Serie A

Parlare di calciomercato potrebbe sembrare essere prematuro, ma non per il Napoli, che con in testa l’obiettivo di concorrere fino all’ultimo per lo Scudetto, si sarebbe iniziato a muovere d’anticipo rispetto alle rivali mettendo nel mirino diversi giocatori funzionali che possano fare al caso di Antonio Conte.

Su tutti una delle sorprese più piacevoli di questo inizio di stagione di Serie A, profilo giovane che a suon di prestazioni importanti si starebbe ricoprendo uno spazio importante in Italia. Questo non è passato inosservato agli occhi del Napoli e di Antonio Conte, che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il club per riuscire a strappare alla concorrenza questo talento. Comunque non si tratterebbe essere di un interesse passeggero, ma qualcosa addirittura di concreto, come confermato anche delle scorse ore.

Stando infatti a quanto riportato da Nicolò Schira sui propri profili social, nel corso dell’ultimo weekend alcuni intermediari del Napoli erano presenti al Tardini di Parma per assistere alla sfida tra la formazione di Fabio Pecchia e l‘Empoli. Diversi gli osservati speciali, su tutti il giovane difensore georgiano dei toscani Saba Goglichidze, che in pochissimo tempo è diventato uno degli imprescindibili della formazione di Roberto D’Aversa.

Napoli a Parma: diversi gli osservati speciali

Oltre a seguire Saba Goglichidze, in quel di Parma il Napoli ha osservato più da vicino anche i vari Bonny, Fazzini, Ismajli e Bernabé. Il fatto è che la dirigenza partenopea non era l’unica presente al Tardini, visto che anzi era addirittura in dolcissima compagnia.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, oltre a quelli partenopei, erano presenti anche emissari di Milan e Juventus, che a questo punto potremmo dire con certezza che condividono alcuni degli obiettivi di mercato con il Napoli, su tutti l’attaccante dei ducali Bonny, che in occasione della partita contro l’Empoli ha però fallito il calcio di rigore che avrebbe consegnato alla formazione di Fabio Pecchia tre punti preziosissimi in ottica salvezza.