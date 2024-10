Napoli, affare dalla Spagna: arriva dal Girona per 25MLN

Più passano le settimane e più vengono svelate le mosse del Napoli nel prossimo calciomercato invernale, dove l’obiettivo sarà ovviamente quello di rinforzarsi.

La rosa è già competitiva di suo, ma in vista di una seconda parte di stagione particolarmente intensa, Antonio Conte ha intenzione di compiere giusto qualche accorgimento per andare a completarla una volta e per tutte anche in quei reparti dove dovrebbe essere più carente. Per questo motivo l’allenatore salentino avrebbe presentato una lista di nomi a Manna e De Laurentiis, la quale comprenderebbe anche quello del giovane talento del Girona, sul quale ci sarebbe però la forte concorrenza di alcune delle migliori squadre d’Europa.

Il Napoli pesca dalla Spagna: colpo dal Girona

È piuttosto prematuro parlare di calciomercato, anche perché da qui a gennaio ci vogliono ancora poco più di due mesi, periodo nel quale potrebbe succedere di tutto. Eppure, per evitare di farsi trovare impreparato, il Napoli starebbe già iniziando a programmare la prossima finestra di trasferimenti dove non verrà compiuto nessun colpo eclatante, anche perché il grosso è stato fatto in estate.

Conte ha infatti chiesto alla sua dirigenza giusto qualche accorgimento che possa andare a completare e rinforzare la rosa anche in quei reparti dove dovrebbe essere più carente. Su tutti la fascia destra, visto che Pasquale Mazzocchi non avrebbe convinto del tutto il salentino, che in questo inizio di stagione l’ha davvero utilizzato con il contagocce. A confermare ulteriormente questa tesi, il fatto che l’allenatore del Napoli avrebbe fatto il nome di un giovane esterno spagnolo alla sua dirigenza, profilo che avrebbe richiesto per avere finalmente in rosa un’alternativa all’altezza di Giovanni Di Lorenzo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di arenatoli.it, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe messo nel mirino Miguel Gutiérrez del Girona, esterno spagnolo classe 2001, oro olimpico, che in questo inizio di stagione si è anche tolto la soddisfazione di segnare il suo primo gol in Champions League.

Conte accontentato: colpo da 25 milioni di euro

Il Napoli si starebbe già iniziando a muovere in vista del prossimo calciomercato invernale, come conferma anche il forte interesse per Miguel Gutiérrez del Girona. Considerata la bocciatura di Pasquale Mazzocchi, il classe 2001 potrebbe rappresentare essere quell’alternativa di livello a Giovanni Di Lorenzo che in questo inizio di stagione è un po’ mancata.

Considerata la valenza che ha nel progetto Girona, l’operazione Gutierrez potrebbe costringere il Napoli ad investire un po’ di capitale. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il valore del cartellino dello spagnolo dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro, anche se il club catalano potrebbe arrivare a chiederne di più a gennaio, non solo perché non ha alcuna intenzione di privarsi di un giocatore del genere a stagione in corso, ma anche perché parte dell’incasso spetta al Real Madrid, che oltre ad una prelazione gode anche di una percentuale sulla futura rivendita di Gutierrez.