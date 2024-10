Napoli, colpo di Manna: incontro con l’agente, sarà il più pagato

Il Napoli vince in campo e costruisce un futuro fuori. Perché è questo quello che sta cercando di fare la società di Aurelio De Laurentiis che ha avviato un nuovo progetto.

Si riparte con un nuovo Napoli e con i punti fermi che sono Antonio Conte e Giovanni Manna, una coppia che sta provando a costruire qualcosa di veramente importante dal mercato al campo e ora occhio a quelli che possono essere gli altri grandi segnali che possono rappresentare la svolta per quella che è un colpo stabilito dal club.

Perché il Napoli ha deciso di affondare per un colpo davvero importante che può rappresentare il giocatore per il futuro. Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sono davvero aggiornamenti importanti visto quello che è accaduto nelle ultime ore.

Il Napoli è appena arrivato a Milano dove giocherà la prossima partita di campionato contro il Milan di Fonseca e dove si giocherà la sfida per le prime posizioni. Intanto, ora si valutano quelle che possono essere le strategie giuste per definire l’affare.

Calciomercato Napoli: colpo di Manna, sarà il più pagato

Perché il Napoli è arrivato nella città di Milano per la sfida di campionato e proprio lì che il direttore sportivo Giovanni Manna ha voluto approfittare per avere un incontro importante che può svoltare dal punto di vista del mercato il futuro del club azzurro.

Da giorni si parlava di quello che poteva essere il futuro di Kvaratskhelia con il Napoli che vuole rinnovare il suo contratto che è in scadenza nel 2027 visto che ci sono da anni ormai tanti club interessati a lui che fanno sul serio e vogliono prenderlo.

Già in estate il Napoli ha rifiutato 100 milioni per Kvara e ora ci sono delle notizie molto importanti riguardo quello che può accadere da un momento all’altro perché in questi mesi si è parlato di una distanza tra le parti.

Adesso Manna incontra l’agente di Kvaratskhelia arrivato a Milano per chiudere un accordo importante per il futuro. C’è la possibilità di prolungare a poco più di 6 milioni di euro l’anno netti diventando quindi il giocatore più pagato della rosa (senza considerare Osimhen via in prestito e ad un passo dall’addio definitivo).

Vedremo se nelle prossime ore ci sarà l’ok definitivo per il rinnovo di Kvara con il Napoli.