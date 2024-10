Napoli, incontro a Milano con l’agente: firma subito dopo la partita

La trasferta a Milano del Napoli sarà importante (e decisiva) non solo a livello sportivo, ma anche di calciomercato considerato il programma della dirigenza partenopea.

Stando alle ultime notizie, infatti, subito dopo il big match di San Siro contro il Milan, in programma domani sera alle ore 20.45, Giovanni Manna ed Aurelio De Laurentiis incontreranno l’agente del calciatore con l’intento di chiudere sin da subito un accordo sul quale si starebbe lavorando già da diversi mesi. La distanza fra le parti continuerebbe ad essere importante, ma l’impressione è che si possa trovare una quadra a metà fra la richiesta di uno e dell’altro, a patto che però ci sia la volontà di farlo.

Napoli, fissato a Milano l’incontro con l’agente del giocatore

Importanti novità arrivano in merito ad una trattativa sulla quale il Napoli starebbe lavorando già da diversi mesi. Martedì sera potrebbe essere il giorno della definitiva verità, visto e considerato che la dirigenza partenopea si incontrerà con l’agente del calciatore per cercare di mettere nero su bianco una bozza di accordo che verrà poi firmata nelle prossime settimane.

Ovviamente da qui. parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché la distanza tra domanda ed offerta sarebbe ancora piuttosto importante, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia quella giusta, e che una quadra potrebbe anche essere trovata a metà strada, considerata la volontà delle parti di continuare comunque insieme in questo percorso entusiasmante.

Dunque, stando a quanto riportato da Il Mattino, il Napoli incontrerà a Milano in settimana l’agente di Kvicha Kvaratskhelia, al quale verrà presentata l’ultima, migliorata, offerta di rinnovo per blindare una volta e per tutte il georgiano e scacciare via le voci di calciomercato che invece lo vedrebbero lontano dalla formazione di Antonio Conte. Come anticipato, però, la situazione è più semplice a dirsi che a farsi, ma non è da escludere che in quel di Milano il tutto possa invece sbloccarsi.

Incontro a Milano: cifra e dettagli dell’offerta del Napoli

Il Napoli potrebbe organizzare un incontro last minute a Milano con l’agente di Kvicha Kvaratskhelia per discutere del rinnovo di contratto del georgiano, sfruttando l’occasione per presentare anche una prima offerta ufficiale, che a livello di cifre dovrebbe coincidere con quelle uscite negli ultimi giorni.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, l’offerta del Napoli a Kvaratskhelia dovrebbe comprendere un adeguamento dell’ingaggio a 6 milioni di euro a stagione, compresi di bonus, condizione che però non convincerebbe del tutto georgiano ed entourage, che invece partirebbero da una richiesta base di addirittura 8 milioni a stagione. Da capire se ci sarà la possibilità di venirsi incontro, ed è per questo che l’incontro di Milano potrebbe per un certo senso risultare essere decisivo. Staremo a vedere.