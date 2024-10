Napoli, infortunio Lobotka: quando torna? C’è l’annuncio

Quali sono le condizioni di Lobotka? C’è attesa, in casa Napoli, per quanto riguarda le condizioni fisiche del centrocampista slovacco. Ecco l’annuncio sul rientro del giocatore.

L’assenza di Lobotka si fa sentire eccome dentro il Napoli. Gilmour è ancora inesperto e non riesce a rimpiazzare nel migliore dei modi Stanislav che già prima dell’infortunio era uno dei migliori della squadra di Conte.

Questo problema fisico, che l’ha costretto al riposo forzato, ha portato qualche problema all’interno del Napoli che quasi sicuramente dovrà fare a meno di Lobotka anche per la partita di Milano.

Ecco le ultimissime riguardo le condizioni fisiche del centrocampista.

Niente da fare per il recupero di Lobotka contro il Milan. Il calciatore, infatti, non è nelle condizioni migliori per affrontare il big match di San Siro, che metterà di fronte agli azzurri la squadra di Fonseca in una partita che si preannuncia davvero spettacolare.

C’è il primo posto da difendere per il Napoli, che intende allungare su Inter e Juventus che ieri hanno pareggiato 4-4. Ovviamente, servirà una prestazione perfetta per superare il Milan che nell’ultimo turno di campionato non è scesa in campo a causa del rinvio della sfida contro il Bologna.

Intanto, arrivano degli aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche di Lobotka: quando tornerà il centrocampista?

Napoli: Lobotka resta a casa, non ci sarà contro il Milan. Ecco quando sarà a disposizione di Conte

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione riguardo lo stato di salute del centrocampista slovacco che si è infortunato nel corso della scorsa pausa per le Nazionali.

Nella mattinata di oggi il Napoli svolgerà un’altra seduta d’allenamento e nel pomeriggio volerà per Milano. Ovviamente, alla trasferta non prenderà parte Lobotka che non è ancora recuperato.

Il centrocampista, che ha svolto una sola sessione d’allenamento nell’ultima settimana, non è nelle condizioni migliori. Continuerà nel su percorso di recupero per tentare di essere convocato per la prossima sfida del Maradona, contro l’Atalanta in programma domenica 3 novembre alle 12,30.

Lobotka disponibile contro l’Atalanta?

Lobotka resterà a lavorare a Castel Volturno in vista dell’Atalanta. Il centrocampista non sarà a disposizione contro il Milan a causa di questo fastidio al flessore. Proseguirà il programma di recupero e in giornata svolgerà ulteriori accertamenti.

Lo staff medico sta valutando attentamente le condizioni fisiche del calciatore che potrebbe tornare a disposizione di Conte per la sfida contro l’Atalanta.