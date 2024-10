Napoli: offerta da 150 mln, prende il posto di Kvara

Trattativa in salita per il rinonvo di Kvaratskhelia. Intanto, arrivano ulteriori aggiornamenti riguardo la proposta choc da 150 milioni di euro per sostituire il georgiano.

Dalla Spagna rilanciano la notizia di mercato che riguarda anche il Napoli. De Laurentiis si è preso del tempo per rinnovare il contratto di Kvaratskhelia. A Milano, infatti, nelle prossime ore, è previsto un altro summit con gli agenti del georgiano.

Manna comunicherà la decisione del club azzurro, che non intende accettare la richiesta di Kvaratskhelia che vuole un ingaggio da 8 milioni a stagione. Intanto, ecco l’indiscrezione sull’offerta da 150 milioni di euro.

Tutto fermo per il rinnovo di Kvaratskhelia. Il georgiano, che contro il Lecce è partito dalla panchina, tornerà titolare nella sfida di domani a San Siro contro il Milan.

Il match contro i rossoneri sarà un bel banco di prova per la squadra azzurra, che vuole allungare sulle inseguitrici. Intanto, ecco le ultimissime riguardo il calciomercato del Napoli e l’offerta da 150 milioni di euro che può smuovere la trattativa per il prolungamento di Kvaratskhelia.

Napoli: offerta da 150 mln, ecco tutti i dettagli

Trattative così onerose non si chiudono in 24-48 ore. Dietro ad ogni affare di mercato, c’è tanto lavoro.

Le società sfruttano questi mesi per portare avanti i dialoghi con agenti, intermediari e dirigenti. Protagonisti i migliori talenti europei che sono in rampa di lancio e pronti per affrontare la sfida con una big.

Dalla Spagna, infatti, rilanciano la notizia di mercato riguardo il futuro di Nico Williams che è entrato nel mirino del Psg. Non solo Chelsea e Barcellona, il protagonista degli ultimi Europei con la Spagna è pronto a lasciare Bilbao per andare a Parigi.

Una notizia, questa, che interessa anche il Napoli. Infatti, con l’arrivo di Nico Williams al Psg si chiuderebbero le porte per Kvaratskhelia.

L’Athletic Bilbao cede Nico Williams al Psg

Con un’offerta da 150 milioni, il calciatore spagnolo è pronto a lasciare la Liga per andare in Francia. Ecco nuovi aggiornamenti di mercato che riguardano anche il futuro di Kvaratskhelia, che è in trattativa con il Napoli per il rinnovo. L’eventuale definizione dell’affare fra Nico Williams e il Psg, chiuderebbe le porte all’approdo a Parigi del talento georgiano che, per questa ragione, ha fretta di chiudere l’accordo con gli azzurri per il prolungamento del contratto.