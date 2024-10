“Penalizzazione prima di Milan-Napoli”: l’annuncio

Ha preso voce parlando della penalizzazione prima di Milan-Napoli, nell’annuncio nel giorno di vigilia.

A San Siro ci si gioca già un pezzo importante della classifica perché, nella corsa al titolo, rientrano appunto Milan e Napoli. Con una partita in meno i rossoneri, considerando quella che è stata la partita rinviata tra Bologna-Milan nel corso dell’ultimo week-end e con la possibilità di trovare punti importanti in uno scontro diretto ai vertici.

Sempre con la gara in meno, in caso di vittoria a San Siro, i partenopei volerebbero a +11 ai danni del Milan. Numeri clamorosi considerando che a quel punto il Napoli porterebbe il bottino a quasi punteggio pieno, tenendo conto del pareggio con la Juve, la sconfitta con l’Hellas Verona alla prima e niente più, solo vittorie.

Milan-Napoli: “Penalizzazione per noi”, l’annuncio in conferenza

Penalizzazione e annuncio in conferenza stampa, nel giorno di vigilia di Milan-Napoli, da parte del tecnico che ha preso voce dopo la particolare situazione che ha accompagnato l’atmosfera, nei giorni che hanno anticipato la sfida.

Non aveva preso voce per parlare nell’ultimo week-end, a causa della sospensione della partita con rinvio, per il clima con allarme maltempo a Bologna.

Non si è giocata Bologna-Milan, penalizzando così i rossoneri, secondo quanto annunciato dal suo allenatore che ha rotto il silenzio e preso voce, proprio nel giorno che anticipa Milan-Napoli, gara fondamentale per la corsa al titolo.

Le parole prima di Milan-Napoli: “Ci hanno penalizzato”

Chiare le parole e molto dirette, da parte di Paulo Fonseca, prima di Milan-Napoli. Ecco cos’ha detto: “Ci siamo allenati senza sapere se avremmo poi giocato o no. Noi volevamo e non ce l’hanno permesso. Se non giochi, puoi allenarti in maniera diverse. E invece, è stato difficile gestire questa cosa. Noi volevamo giocare, ma ci hanno penalizzati. Ora col Napoli, che è una sfida importante, saremo senza due giocatori importanti. C’era in programma di giocare colo Bologna senza Theo Hernandez e Reijnders, adesso invece dobbiamo reinventarci le soluzioni sulle quali stavamo preparando la sfida col Napoli. Non fa niente, la squadra si è allenata bene e io ho fiducia di tutti i miei giocatori. Compresi quelli che giocano al posto di Theo e Reijnders”. eranno nella posizione di Theo e Reijnders”.

Leao ci sarà contro il Napoli? L’annuncio di Fonseca

Quanto segue, è quel che ha annunciato Fonseca in conferenza stampa, prima di Milan-Napoli: “Leao? Non è un caso, ma non vi dico se giocherà o no contro il Napoli. Noi siamo ancora in corsa per lo Scudetto”.