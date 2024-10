Sorpresa Sarri, pronto il ritorno: in panchina subito contro il Napoli

Si sono accese luci in Serie A, in merito all’esonero per uno dei top club italiani, con Maurizio Sarri al suo posto.

È la sorpresa che si legge quest’oggi da una delle principali fonti di informazione in Italia, tra i quotidiani sportivi, sulla possibilità di vedere di nuovo Maurizio Sarri in panchina per quella che verrebbe definita come “Mission Impossible”.

Una missione da Maurizio Sarri che, non molto tempo fa, è riuscito a portare a Torino l’ultimo Scudetto alla Juventus, così come il piazzamento in Champions League, alla Lazio. Insomma, uno che gli obiettivi li ha sempre portati a casa, se si pensa pure all’Europa League vinta con il Chelsea, prima dei bianconeri e subito dopo il Napoli.

Sarri a sorpresa: pronto il ritorno, la notizia sull’esonero

Risulta essere un’idea, e pure bella concreta, quella di rivedere Maurizio Sarri in Serie A, ma ancora con la tuta addosso griffata dei colori di una rivale storica del Napoli.

Sarà nuovamente possibile vedere Maurizio Sarri in Serie A, ancora contro il Napoli e la situazione lo vedrebbe contrapposto praticamente nell’immediato, contro i partenopei.

Perché tra non molto, poi, proprio la squadra che affronta il Napoli in campionato e precisamente tra quattro giornate, considerando anche quella di domani contro il Milan, sarebbe già scontro con Sarri al Maradona che, l’ultima volta, riuscì a vincere con la Lazio battendo quello che fu il Napoli di Garcia.

Conte contro Sarri: destino beffardo

Conte contro Sarri, sfidandosi in panchina, ma su panchine lontane dalla loro storia. Sembra pure quasi assurdo che entrambi lo facciano sulle rispettive panchine di Napoli e Roma. Chi lo avrebbe mai detto, qualche anno fa? Eppure, lo storico allenatore ed ex giocatore della Juve, è sulla panchina del Napoli e sta vivendo un amore e una passione incondizionata da parte del popolo azzurro, lo stesso che risulta complesso che possa venir fuori in una situazione difficile come quella che si sta vivendo in Capitale, qualora l’ex biancoceleste e napoletano, Maurizio Sarri, dovesse approdare sulla panchina della Capitale, sponda Roma. A riportare la notizia sono è La Gazzetta dello Sport, che ha svelato quella che per ora è un’idea, con Sarri alla Roma.

Sarri o traghettatore: il club di Serie A pensa alla doppia soluzione

Sarri è l’idea concreta solo se il tecnico di Figline dovesse ricevere delle garanzie contrattuali. Altrimenti, il traghettatore – e solo per amore della Roma da parte sua – si vedrebbe nel nome di De Rossi, che rispetterebbe il contratto dei giallorossi, al fine di aiutare il club in difficoltà. Per ora, nonostante il 5-1 a Firenze, la Roma valuta ancora di tenersi Juric, sperando in una reazione contro il suo ex Torino. Ma tra non molto, ci sarà Napoli-Roma al Diego Armando Maradona e chissà se sarà Conte vs Sarri.