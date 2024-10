Sorprese in Milan-Napoli, altri due campioni fatti fuori dai titolari

La tanto attesa partita Milan-Napoli è pronta ad andare di scena a San Siro e sarà il big match di questo turno infrasettimanale che metterà di fronte le squadre in campionato per la lotta al vertice.

Ma ci sono tante sorprese per questa sfida di campionato perché può arrivare un vero colpo di scena in merito alle scelte di formazioni di Milan Napoli con Fonseca e Conte pronti a sorprendere tutti con delle scelte inedite rispetto a quelle che sono state le prime giornate di campionato.

Possono esserci grandi cambiamenti in vista del prossimo turno di Serie A che diventa molto importante per le due squadre. Perché da una parte c’è il Milan che vuole rimontare e dall’altra il Napoli che vuole confermare il primo posto in classifica e cercare di stupire ancora con un’altra vittoria.

Formazioni Milan-Napoli, scelte di Fonseca e Conte

Sono attesi tanti cambi per il prossimo turno di campionato con Milan e Napoli pronti a sfidarsi e farlo con dei grossi colpi di scena attesi per la prossima gara. Perché occhio a quelle che saranno le formazioni di Milan Napoli che possono quindi raccontarci di altre grosse esclusioni di campioni.

Una scelta molto importante e coraggiosa può farla Fonseca, che pensa di cambiare ancora tanto la formazione di Milan Napoli e mettere in panchina quello che sulla carta sarebbe il suo miglior giocatore: Rafael Leao. Il portoghese con il nuovo allenatore sta avendo diversi problemi e ora può esserci l’ennesima bocciatura, questa volta più pesante perché in un big match.

Non piace a Fonseca quello che è l’atteggiamento di Leao e per questo motivo che si pensa al cambio che può essere fatto proprio da inizio partita per Milan-Napoli. Indisponibili nella partita tra squalifiche e infortuni Theo Hernandez, Gabbia, Reijnders, Abraham, mentre per il Napoli non recupera Lobotka.

Andiamo quindi a scoprire quelle che secondo Sky Sport saranno le formazioni di Milan-Napoli con un grosso cambio atteso soprattutto per i rossoneri.

Perché il Milan si andrà a schierare con il solito 4-2-3-1 e Maignan tra i pali, con una difesa totalmente inedita tra infortuni, squalificati e scelte tecniche. Perché ci sarà il quartetto composto da Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic e Terracciano.

A centrocampo confermata la coppia Fofana con Loftus-Cheek, mentre in avanti bocciato Leao che farà spazio a Chukwueze, Pulisic e Okafor alle spalle di Morata.

Nel Napoli tornano Kvara e Politano nel tridente rispetto l’ultima partita, poi confermati gli stessi 11 delle ultime settimane con Gilmour che prenderà il posto dell’infortunato Lobotka.