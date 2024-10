2 punti di penalizzazione, classifica stravolta in Italia

Cambia la classifica nel campionato italiano dopo quella che è stata l’ufficialità riguardo la penalizzazione di 2 punti nei confronti del club che ora perde alcune posizioni.

Svolta immediata in Italia per quello che è accaduto proprio nelle ultime ore perché a dare la comunicazione è stata direttamente la FIGC in merito alla classifica che cambia in Italia. Una decisione forte presa direttamente dal Tribunale Federale Nazionale nei confronti del club italiano che sta lottando per le posizioni alte e che ora è stato penalizzato di 2 punti.

Colpo di scena perché arriva da un momento all’altro la decisione definitiva che riguarda il cambio della classifica del campionato italiano con il club penalizzato e che ora dovrà cercare di recuperare in campo i punti che sono stati tolti in tribunale dopo alcune vicende lasciate in sospeso.

Cambia la classifica, decisa la penalizzazione

Un momento un po’ complicato per la squadra che da tempo lotta per raggiungere i migliori obiettivi e che ora può davvero cambiare le cose in vista anche del futuro e al finale di stagione. Attenzione quindi perché si capirà in avanti se alla fine peseranno o meno questi punti in classifica per il club italiano penalizzato.

Il club è stato costretto a pagare quelli che sono stati gli errori e i ritardi della gestione economica della società. Nonostante in campo si stia facendo di tutto per lottare e provare a dare il meglio per tutta la stagione, che fuori arriva una batosta davvero importante per il club italiano penalizzato in classifica.

E’ arrivato proprio in queste ore il comunicato che spiega la decisione che è stata presa con l’avviso della FIGC che ha svelato la motivazione da parte del Tribunale Federale Nazionale che ha sanzionato la Ternana Calcio con una penalizzazione in classifica nel Girone B di Serie C.

Sono ben 2 punti di penalizzazione per la Ternanza con la classifica che cambia quindi visto quello che è accaduto. Una penalità con effetto immediato perché è già stata applicata da subito.

Il tutto per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di maggio e giugno 2024 di tesserati e collaboratori. Ora è confermata la penalizzazione di 2 punti alla Ternana in Serie C con il club che dal secondo posto a pari punti con altre squadre a 22, ora scende al quinto posto a 20 punti e il primo posto occupato dal Pescara a 26 è un po’ più distante.