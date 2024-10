Calciomercato Napoli: Conte ha fatto una richiesta

Aggiornamenti di calciomercato che riguardano il Napoli. Ecco la svolta a sorpresa da parte del tecnico azzurri che ha fatto una richiesta ai suoi dirigenti.

Importanti novità sul futuro del Napoli che sta lavorando già in vista del mercato di gennaio 2025. La società azzurra, infatti, dovrà sistemare la rosa, a maggior ragione se dovesse restare nelle prime posizioni della classifica ed essere in corsa per la vittoria dello Scudetto.

A quel punto, De Laurentiis potrebbe accontentare Conte ed inserire altri giocatori all’interno della rosa azzurra. Ecco la richiesta dell’allenatore riguardo il prossimo colpo da fare.

Di quali giocatori ha bisogno il Napoli a gennaio?

Lunga lista della spesa da parte di Antonio Conte che ha le idee chiare sui ruoli da rinforzare nel prossimo calciomercato che aprirà i battenti nel 2025.

Calciomercato Napoli: ecco le ultimissime notizie

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare proprio delle prossime mosse del Napoli in vista della sessione di mercato 2025.

In particolar modo, il cronista ha fatto il punto sui possibili rinforzi da prendere per gli azzurri che hanno bisogno di un nuovo giocatore in difesa.

Ecco perché, nelle ultime ore, è uscito fuori il nome di Dragusin che è uno di quelli che piace al Napoli. Ovviamente, servirà anche qualche partenza per poter concretizzare la trattativa.

La conferma è arrivata anche da Marchetti.

“Il Napoli ha speso tanto in estate e credo che possa andare a prendere al massimo un giocatore a gennaio. Di fronte a delle occasioni importanti, sicuramente la società non si tirerà indietro. Dipende dalle dinamiche che nasceranno a gennaio. Conte sarebbe felice di un nuovo acquisto in difesa. Tutto, però, dipenderà anche dalle cessioni visto che diversi calciatori, che non stanno trovando spazio, sono nel mirino di alcune società”.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa, ecco il sogno di Conte

Conte vuole sistemare la difesa del Napoli ed ha chiesto a Manna di prendere un altro centrale difensivo. Il nome in moda, in questo momento, è quello di Dragusin, attualmente al Tottenham.

Già cercato lo scorso anno, il centrale ex Genoa potrebbe finalmente tornare in Italia per vestire la maglia degli azzurri. Duttile tatticamente, può giocare all’occorrenza anche come terzino destro.

Ma l’altro sogno di Conte è quello di portare al Napoli Skriniar, che è in rotta con il Psg. Il centrale slovacco, infatti, non rientra nei piani del club francese che a gennaio proverà a regalarlo a qualche società. La trattativa è difficile ma non impossibile, il problema principale riguarda lo stipendio dell’ex Inter. Ostocolo non proprio insormontabile, soprattuto se dovesse concretizzarsi qualche trattativa in uscita.