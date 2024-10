Doppio colpo Napoli, il ds Manna sta chiudendo un grande affare

Il Napoli è impegnato sul campo per difendere il primo posto e ci sarà il Milan come prossimo avversario, intanto, fuori c’è il direttore sportivo Giovanni Manna che prova a chiudere grandi colpi.

Il giovane e nuovo ds azzurro è molto ambizioso e soprattutto impegnato di continuo per mettere in piedi sempre di più una rosa competitiva in Italia e in Europa che possa rappresentare qualcosa di importante per il futuro e la storia della SSC Napoli.

L’obiettivo è quello di accontentare l’allenatore Antonio Conte che ha già dato indicazioni dal primo momento piuttosto precise, cercando di rientrare nei paletti imposti dal presidente De Laurentiis. Attenzione, dunque, a quello che ora il ds Manna è pronto a fare per il Napoli.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di mosse di mercato del Napoli che potrebbe pensare di andare a piazzare nuovi colpi già nella prossima sessione invernale di riparazione che inizierà a gennaio e si lavora su alcuni nomi e profili mirati.

Adesso però ci sono novità davvero importanti che possono cambiare la storia del Napoli e anche di qualche giocatore grazie al lavoro che sta facendo Giovanni Manna.

Calciomercato Napoli, doppio colpo di Manna

E’ da quando è arrivato che il nuovo ds del Napoli sta lavorando in modo impeccabile per costruire un progetto davvero importante che possa cambiare la storia di questo club rendendolo sempre più vincente.

Subito un grande lavoro quello fatto in estate quando ha dovuto trattenere grandi campioni che volevano andar via facendo da mediatore e comprando importanti giocatori nei giorni finali di mercato.

Adesso però non è per nulla tempo di fermarsi, perché proprio in queste ore mentre il Napoli è a Milano per la prossima partita di campionato che il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per rinnovare i contratti di Kvaratskhelia e Meret.

Il ds azzurro incontrerà in queste ore entrambi gli agenti dei giocatori per cercare di assottigliare sempre di più la distanza economica che c’è da mesi per provare a raggiungere l’intesa definitiva. L’obiettivo primario del Napoli e di Manna è di rinnovare con Kvaratskhelia e Meret.

Rispetto a qualche settimana fa sembra esserci leggero ottimismo per entrambi e vedremo nelle prossime ore se arriveranno nuovi segnali per il rinnovo di Kvara e Meret.