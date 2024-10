Dorgu show, il Napoli lo perde: scelto un altro esterno

Patrick Dorgu è uno degli obiettivi di mercato del Napoli per gennaio: Antonio Conte gli ha già parlato ma è un affare difficile per gennaio.

Il Napoli è al primo posto in classifica e Antonio Conte ha chiesto ulteriori rinforzi per fare in modo che la squadra possa continuare a gestire in modo prestigioso la stagione e continuare a coltivare il sogno Scudetto. Al momento la squadra sta girando bene, riesce a vincere molte partite anche complicate sulla carta e può pensare di costruire un gran futuro.

Il nome che sta seguendo il Napoli per il mercato di gennaio è quello di Patrick Dorgu, esterno del Lecce che sta iniziando a muovere passi importantissimi in Serie A.

Calciomercato Napoli, Dorgu show con il Lecce: le ultime

Patrick Dorgu sta dimostrando di essere all’altezza di grandi palcoscenici e vuole fare in modo che la sua carriera spicchi il volo e possa riuscire a realizzare tutti i suoi sogni calcistici. È giovanissimo e ormai è già diventato un calciatore di interesse comune per tutti i top club che hanno bisogno di un nuovo esterno sinistro.

La partita contro il Verona ha confermato ancora una volta che siamo di fronte a un calciatore di altissima qualità e con caratteristiche uniche per il ruolo che gli compete. Inoltre con Luca Gotti ha giocato anche da esterno alto e sta iniziando a prendere confidenza anche con la zona gol.

Il Napoli ha attenzionato Patrick Dorgu già da tempo e ora vuole provare ad anticipare tutta la concorrenza.

Dorgu-Napoli si complica, “affare quasi impossibile”

Gli occhi di Antonio Conte e di Giovanni Manna sono su Patrick Dorgu, calciatore che sta iniziando a ritagliarsi uno spazio importante e che avrà sicuramente un futuro di grandissimo valore. Nei giorni scorsi sono spuntate immagini di Conte a colloquio con Dorgu nel post partita di Napoli-Lecce che hanno fatto immaginare una “promessa” di acquisto nel prossimo futuro.

Dopo le recenti prestazioni di altissimo livello, però, dall’Inghilterra rivelano che l’affare Napoli-Dorgu è quasi impossibile perché ora sulle sue tracce ci sono due club inglesi che si sonon fortemente interessati a Patrick Dorgu.

Così come successo in estate, Chelsea e Tottenham sono pronti a fare follie per prendere Dorgu e potrebbe aprirsi un’asta clamorosa che può portare fino a 30 milioni di euro.

Il Napoli perde Dorgu: c’è Ebimbe

Il Napoli potrebbe perdere definitivamente Patrick Dorgu per gennaio e lo stesso potrebbe fare il Lecce, cedendolo in Premier League. Ma il Napoli ha bisogno di un nuovo esterno duttile e molto forte e per questo sta valutando con attenzione Junior Embimbe dell’Eintrachf Francoforte.

Ebimbe al Napoli è un colpo che si sta seguendo sin dall’estate ma non c’era mai stata la possibilità concreta di acquistarlo. Il club tedesco chiede almeno 20 milioni per il francese: Manna prova a chiudere.