Napoli, Conte sorprende tutti: scelta scaramantica col Milan

Antonio Conte è pronto a difendere il primo posto con le unghie e i denti in questa Serie A e dovrà farlo subito nello scontro diretto con il Milan tanto atteso a San Siro.

Ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano il possibile cambio di formazione del Napoli di Conte che affronterà nel turno infrasettimanale di Serie A il Milan di Paulo Fonseca che può impensierire gli avversari e cercare di fermarli nella prossima sfida di campionato.

L’obiettivo è la zona Champions League, ma il Napoli si trova al primo posto in solitaria da diverse giornate e vuole continuare a difendere questa posizione per cercare di ottenere qualcosa di importante per il futuro. Lo scudetto non è più un sogno dopo averlo vinto due anni fa e ora tutto l’ambiente è più maturo e ci crede.

Arriva il gesto forse scaramantico di Antonio Conte che può cambiare in Milan-Napoli andando a schierare una formazione a sorpresa che può seriamente affrontare i rossoneri con delle scelte nuove e inedite. Perché ora il tecnico ha avuto dei segnali nuovi dall’ultima partita di campionato e non ha timore di cambiare.

Formazione Milan-Napoli, Conte cambia ancora: il motivo

Nessuno è indispensabile nel Napoli di Antonio Conte e per questo motivo il tecnico ha già fatto vedere di poter fare diversi cambi di formazione in questo inizio di campionato. Ora contro il Milan nella prossima sfida può ancora una volta cambiare tutto.

Occhio quindi a quello che può accadere con mister Conte che può cambiare il Napoli andando a schierare una formazione inedita per la prossima giornata quando si affronterà il Milan. Occhio quindi a quella che può essere la scelta a sorpresa per un colpo di scena.

Lukaku non è stato uno dei migliori in queste ultime partite, anzi. Sembra che l’attaccante belga stia accusando dal punto di vista fisico le ultime gare e può arrivare una scelta a sorpresa con Conte che può pensare a Simeone per Milan-Napoli, un calciatore che sta facendo molto bene e che ha già segnato un gol decisivo a San Siro anni fa nella corsa allo scudetto per il Napoli di Spalletti.

Vedremo se alla fine questo ballottaggio in attacco possa davvero vincerlo Simeone a discapito di Lukaku che inizierebbe la partita in panchina per essere una carta a sorpresa da utilizzare a gara in corso per il big match Milan-Napoli.