Napoli, doppio colpo dal Lecce: è una richiesta di Conte

La squadra è già competitiva di suo, ma in quel di gennaio Antonio Conte punta a compiere comunque qualche accorgimento.

L’intenzione dell’allenatore salentino è quella di andare a rinforzare quei reparti dove il Napoli in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere leggermente più carente, complice la presenza in rosa di alternative (forse) non all’altezza della situazione. Per questo motivo il tecnico azzurro avrebbe già presentato una lista di nomi al direttore sportivo Manna, cerchiando con la penna rossa quelli dei due talenti del Lecce, giocatori che per caratteristiche, età e prospettiva potrebbero sposarsi alla perfezione con il progetto tecnico di Conte a Napoli.

Napoli, Conte l’ha espressamente richiesto: arriva dal Lecce

Forse è piuttosto prematuro parlare di calciomercato, ma a quanto pare non per il Napoli, che starebbe già iniziando a programmare i suoi movimenti in vista della prossima sessione invernale di trasferimenti. Considerando che il grosso è stato fatto in estate, a gennaio l’intenzione di Antonio Conte è quella di mettere a segno giusto qualche accorgimento per rinforzare e completare la sua rosa in quei reparti dove dovrebbe essere carente.

Per questo motivo la lista presentata negli scorsi giorni al direttore sportivo Manna sarebbe sarebbe ricca di nomi più di prospettiva che importanti ed affermati, a conferma del fatto che oramai il salentino ha trovato il suo undici ideale, e che a questo vuole aggiungerci giusto qualcosina di livello così da farsi trovare pronto difronte a qualsiasi evenienza. Stando alle ultime notizie, dunque, il Napoli nel prossimo calciomercato qualcosa farà, nulla di eclatante ma comunque farà, come confermano anche le voci che parlano di un forte interessamento per due talenti del Lecce.

Stando dunque a quanto riportato da Gerardo Fasano, collega di Ruleta Sport, ai microfoni di Areanapoli.it, in quel di gennaio il Napoli potrebbe affondare il colpo decisivo per Patrick Dorgu, così da anticipare la folta concorrenza che si è creata sul giocatore, accontentando Antonio Conte ed assicurandosi le prestazioni sportive di uno degli esterni più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale, perché europeo sarebbe riduttivo.

Non uno, ben due colpi dal Lecce per il Napoli: il retroscena

Patrick Dorgu è senza ombra di dubbio il nome in cima alla lista dei desideri del Napoli per il prossimo calciomercato invernale (ed estivo), ma a quanto pare il danese non sarebbe l’unico giocatore che la dirigenza partenopea avrebbe e starebbe seguendo del Lecce.

Stando infatti a quanto svelato sempre da Gerardo Fasano ai microfoni di areanapoli.it, il Napoli in passato aveva posato gli occhi anche su Lameck Banda, esterno dello Zambia che al Maradona nello scorso weekend si è dimostrato essere in grande forma. L’impressione, però, è che la questione sia sempre lì: il classe 2001 non sembrerebbe essere performante in fase non possesso, quella difensiva per intenderci, aspetto fondamentale se si vuole giocatore con Antonio Conte, motivo per il quale il suo nome potrebbe essere ancora una volta accantonato dalla dirigenza partenopea, anche se non è da escludere un’eventuale ritorno di fiamma per Banda del Napoli nella prossima estate. Staremo a vedere.