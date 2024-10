Tegola Lobotka, cambiano ancora i tempi di recupero: Conte trema

Quello di Stanislav Lobotka non sembra essere un infortunio, ma un vero e proprio calvario. Il rientro in campo per il centrocampista del Napoli sembrerebbe essere infatti sempre più lontano.

Non partito con la squadra per Milano, lo slovacco è rimasto a Castelvolturno per osservare un nuovo iter di cure che gli permettano di recuperare una volta e per tutte dall’infortunio al flessore rimediato nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali. Le notizie che trapelano dal centro sportivo del Napoli non fanno però sorridere Antonio Conte, visto e considerato che i tempi di recupero di Stanislav Lobotka si sarebbero nuovamente allungati.

Non c’è luce in fondo al tunnel per Lobotka: le ultime

Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Castelvolturno per Antonio Conte, che dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka per ancora un paio di partite. L’allenatore salentino sperava di poter tornare ad avere a disposizione lo slovacco già per la partita di questa sera contro il Milan, ma i suoi piani sarebbero stati distrutti dall’ultimo consulto con lo staff medico, che invece ha ordinato ancora un po’ di riposo per il centrocampista del Napoli.

A fronte di questo potremmo dire essersi allungati i tempi di recupero per Stanislav Lobotka, che sfortunatamente si ritrova nella condizione di non poter neanche fare una proiezione sul suo ritorno in campo, visto che ogni giorno escono delle novità (negative). La speranza, comunque, è l’ultima a morire, con Antonio Conte che auspica di poter riconsegnare le chiavi del centrocampo azzurro allo slovacco già nella prossima partita di Serie A, ma le possibilità che questa cosa accada sono veramente basse.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Stanislav Lobotka è in dubbio anche per la sfida del Maradona del Napoli contro l’Atalanta, in programma domenica prossima alla mezza. Ci sono comunque possibilità che possa quantomeno tornare fra i convocati, ma il tutto sarà più chiaro solo nei prossimi giorni.

Napoli: buone notizie per Antonio Conte e squadra

Se da un lato continua ad alleggiare preoccupazione attorno alle condizioni di Stanislav Lobotka, dall’altra Antonio Conte ha ricevuto una buona notizia a poche ore dalla partenza (di ieri) per Milano.

Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, a differenza di quanto si poteva invece credere in seguito all’esclusione di sabato contro il Lecce, Leonardo Spinazzola è regolarmente partito con il Napoli per Milano, considerato il suo recupero in extremis dal problema muscolare che in occasione dell’ultima partita di campionato lo aveva costretto a sedersi addirittura in tribuna. Conte avrà dunque una pedina in più sulla quale puntare, con l’esterno ex Roma che potrebbe tornare utile soprattutto a partita in corso, visto che il posto ad Olivera, ad oggi, non lo toglie nessuno.