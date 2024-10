Calciomercato: colpo Dorgu, ecco quando firma

Svola importante per quanto riguarda il futuro del calciatore perché ora può arrivare l’offerta irrinunciabile per Patrick Dorgu che piace a mezza Europa.

Il calciatore danese di soli 20 anni è pronto a lasciare Lecce per una grande occasione perché adesso ci sono importanti notizie di calciomercato che lo riguardano. Dopo essere tornato al gol e aver portato punti importanti per il suo club che ora spunta fuori una nuova notizia in merito a quella che può essere la prossima squadra di Dorgu.

L’esterno di spinta che è finito nel mirino di grandi club ha intenzione di cambiare la sua carriera una volta e per tutte. Perché ci sono novità che riguardano le scelte di calciomercato per Dorgu che può seriamente approdare in una grande squadra dal prossimo anno.

Perché nel 2025 ci sarà il trasferimento di Dorgu e da capire se già a gennaio o la prossima estate. Visto che ora ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano la scelta del giocatore al netto delle offerte che ci saranno sul tavolo per lui e il suo attuale club.

Calciomercato Napoli: colpo Dorgu, quando arriva

Occhio alla possibile beffa per il Napoli perché l’acquisto di Dorgu può saltare se per il giocatore dovesse arrivare un’altra grande offerta da parte di una big che vuole seriamente puntare su di lui.

Il Napoli vuole puntare da subito su Dorgu già a gennaio ma occhio a quella che può essere una beffa per il club azzurro perché il giocatore piace tantissimo ad Antonio Conte che non ha nascosto l’interesse nei suoi confronti.

Adesso però ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che può cambiare visto che c’è il Milan anche in Serie A che pensa all’acquisto di Dorgu anche considerando che ad oggi Theo Hernandez è più vicino all’addio che al rinnovo.

Questa può essere una beffa per il Napoli che da tempo è su Dorgu e che vorrebbe provare a prenderlo già a gennaio, ma non sarà possibile e bisognerà aspettare solo la prossima estate. Perché il club del Lecce vuole tenerlo per raggiungere la salvezza e poi gli darà il via libera.

Aspettando però l’estate che può esserci un vero problema per il Napoli visto che su Dorgu ci sarà poi maggiore interesse anche da parte di tanti altri club com quelli della Premier League.