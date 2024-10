Milan-Napoli, rissa tra tifosi in tribuna: le immagini da brividi

Grande paura e tensione riguardo quello che è accaduto tra Milan e Napoli ma non in campo, sugli spalti, quando tra tifosi è scoppiata una rissa.

Tutto è iniziato quando sono stati lanciati alcuni fumogeni dai tifosi nei confronti di quelli avversari, poi dopo che sembrava essere stata stabilita la calma e la tregua per quasi tutta la gara, che nel finale ci sono state delle brutte immagini con alcuni tifosi di Milan e Napoli che hanno fatto scoppiare una rissa.

Momenti di grande tensione perché non c’è stato nulla da fare quando alcuni dei supporter presenti sullo stadio San Siro hanno perso la calma e si sono scagliati contro altri che era presenti vicino a loro. E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per calmare la situazione e anche per cacciare poi dallo stadio alcuni di questi tifosi di Milan e Napoli dopo la rissa.

Rissa tifosi Milan-Napoli, cos’è accaduto

Vergognose le immagini che sono state documentate e che hanno riportato i colleghi di calcionapoli24.it che riguardano quello che è accaduto durante Milan-Napoli con una situazione di grande disagio e tensione per la rissa scoppiata tra tifosi.

Grande paura soprattutto per le famiglie che erano lì presenti con i propri bambini quando è scoppiato il putiferio nel finale di gara, quando il Napoli difendeva lo 0-2 e si sentiva ormai sicuro della vittoria portata a casa contro il Milan nel suo stadio.

Alcuni tifosi del Milan hanno attaccato quelli del Napoli nel finale di gara e tutto potrebbe essere accaduto dopo una possibile esultanza di quelli napoletani che erano presenti nel settore della Tribuna mescolati proprio con quelli del Milan.

Momenti di grande tensione quando si è arrivati anche allo scontro fisico con una rissa tra i tifosi di Milan e Napoli e dopo qualche minuto però di paura la situazione si è tranquillizzata ed è stata presa una decisione doverosa nei confronti dei tifosi napoletani che erano presenti in Tribuna a vedere la partita.

Decisivo l’intervento degli steward presenti che hanno provato a calmare la situazione e hanno optato per mandare via dalla tribuna i tifosi del Napoli bersagliati da offese e spintoni da quelli del Milan. Il finale della partita non è stato possibile vederlo da parte di quei tifosi che sono finiti nel mirino di quelli avversari.