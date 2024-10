Futuro Kvaratskhelia, lo hanno convinto a firmare: pagheranno la clausola

Khvicha Kvaratskhelia continua a essere argomento di discussione in casa Napoli: il suo futuro spaventa i tifosi e ora è stata trovata una soluzione definitiva.

L’attaccante georgiano è certamente uno dei calciatori chiave del Napoli di Conte ma anche uno dei più forti del campionato italiano, visto che con le sue qualità riesce spesso a creare superiorità numerica e a sbaragliare le difese avversarie con movimenti di altissima qualità che mettono in difficoltà tutti. Il nome di Kvaratskhelia è iniziato a diventare molto ingombrante anche negli ambienti di mercato, dove ci sono i top club europei che sono alla ricerca di nuovi campioni e provano a soffiarlo al Napoli.

Le prestazioni di Kvaratskhelia con il Napoli hanno convinto tutti e ora si va verso una decisione importantissima circa il suo futuro.

Calciomercato Napoli, cambia il futuro di Kvaratskhelia

Le qualità di Kvaratskhelia sono sotto gli occhi di tutti e il Napoli ha paura di perderlo: ci sono le grandi d’Europa che sono pronte a sferrare l’assalto decisivo il prima possibile.

Il numero 77 si è calato alla perfezione in una nuova realtà e nelle nuove idee tecnico-tattiche che gli chiede Antonio Conte. Ha fatto un po’ di fatica ad assimilare i nuovi concetti ma dopo due mesi dall’avvio della stagione tutti possono ritenersi contenti di quanto fatto dal talento georgiano, allenatore compreso.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora per il Napoli la situazione si fa seria: sta per cambiare il futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Rinnovo Kvaratskhelia: decisione definitiva di De Laurentiis

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli è un argomento caldissimo in casa partenopea. Il talento georgiano ha qualità da vendere e a parte qualche periodo di leggera flessione è sempre stato incisivo e decisivo con il Napoli. Anche in questa stagione ha numeri importantissimi che stanno iniziando a diventare sempre più determinanti per le vittorie della squadra di Antonio Conte.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ora sono stati mossi passi in avanti importantissimi sul rinnovo di Kvaratskhelia. Gli ultimi incontri milanesi della dirigenza del Napoli con l’entourage del calciatore georgiano sono stati più che positivi e si stanno limando i dettagli.

Ad oggi l’offerta del Napoli è da 6 milioni tra parte fissa e bonus e per accontentare le richieste del calciatore di arrivare a 8 milioni, Aurelio De Laurentiis ha deciso di offrire un contratto con stipendio al rialzo, fino a 8 milioni nell’ultimo anno.

Rinnovo con clausola: Kvaratskhelia si tiene la via d’uscita

Il rinnovo di Kvaratskhelia si avvicina, il calciatore georgiano può firmare a brevissimo con gli azzurri e sugellare un amore nato tre anni fa che pare destinato ad andare ancora avanti. Sì, ma per quanto tempo? In estate si deciderà davvero il futuro, anche se al momento c’è incongruenza tra Napoli e Jugeli, agente di Kvara, sulla clausola rescissoria.

L’agente del calciatore azzurro la vorrebbe di 80 milioni di euro, cifra considerata troppo bassa da De Laurentiis che vuole almeno 100 milioni, visto il forte interesse del PSG che ha disponibilità economica molto elevata. Si tratta e presto si potrebbe raggiungere un accordo.