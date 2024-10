Napoli, salta il rinnovo di Kvaratskhelia: c’è una criticità, l’annuncio

Sembrava che le trattative per il rinnovo di Kvaratskhelia stessero andando a gonfie vele, ma sul più bello è sorto un problema che rischia di essere fatale.

Stando a recente annuncio, infatti, fra il georgiano ed il Napoli sarebbe sorta una criticità che rischia di essere cruciale, anche perché di questo passo non solo i tempi rischiano di allungarsi, ma la trattativa potrebbe addirittura arenarsi. Ovviamente da qui a tracciare una linea precisa ce ne vuole, anche perché la situazione potrebbe ribaltarsi a favore o sfavore di una delle parti da un momento all’altro.

L’impressione, però è che si stia viaggiando verso una direzione che sicuramente non farà piacere ai tifosi partenopei.

Salta il rinnovo di Kvaratskhelia: c’è una criticità

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kvicha Kvaratskhelia, da settimane in trattativa con il Napoli per un rinnovo di contratto che sembrerebbe accontentare tutti. O almeno questo è quello che si credeva fino a qualche giorno fa.

Stando alle ultime notizie, infatti, a seguito dell’incontro di Milano sarebbero sorte delle criticità fra le parti, che potrebbero seriamente mettere in discussione la buona riuscita dell’affare. Ovviamente i tifosi partenopei sperano che il tutto possa risolversi per il meglio, così come lo stesso giocatore ed il club partenopeo, ma se non c’è volontà di venirsi incontro il tutto risulterebbe essere un po’ impossibile. Con la vittoria contro il Milan, si credeva che questa potesse essere la settimana del rush finale per il rinnovo di Kvaratskhelia, ma inutile dire che il tutto è stato rinviato, sfortunatamente, a data da destinarsi.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Valter De Maggio durante la sua trasmissione in onda sulle frequenze di Radio KissKiss Napoli, le trattative per il prolungamento del georgiano potrebbero subire un gravissimo ritardo. Questa è solo una delle due criticità, anche perché quello che più preoccupa è la presidenze distanza tra domanda ed offerta che esiste tra il Napoli ed i rappresentati di Kvaratkshelia.

Rinnovo di Kvara a rischio: si allungano i tempi e non solo

Rischia di saltare il rinnovo di Kvaratkshelia con il Napoli. Non solo perché i tempi si sono pesantemente allungati, rendendo l’incontro di questa settimana a Milano praticamente inutile, ma anche perché la distanza fra le parti persisterebbe, senza alcuna possibilità di riduzione.

Stando a quanto riportato da Valder De Maggio, il problema non sarebbe neanche più una questione di stipendio, perché il georgiano si sarebbe detto disponibile ad accettare le richieste del Napoli, ma più che altro di clausola rescissoria. Al momento ancora poche informazioni sono uscite in merito a questo discorso, ma l’impressione è che possa esserci distanza sulla cifra, con Kvaratkshelia ed agenti che la vorrebbero decisamente più bassa rispetto a quella che ipotizzerebbe De Laurentiis, così da evitare di fare la stessa fine di Osimhen. Staremo a vedere.