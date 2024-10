Osimhen ha già deciso, annunciato il suo futuro

Arriva l’annuncio sul futuro di Victor Osimhen pronto e fare il definitivo salto di qualità una volta e per tutte. Il calciatore nigeriano è stato accostato a tante squadre in questi mesi e ora sembra pronto.

I mesi scorsi sono stati difficili per l’attaccante nigeriano che non è riuscito a trovare una nuova sistemazione dopo che il suo agente non ha messo d’accordo il Napoli e il possibile acquirente di Osimhen che sognava la Premier League ma non ci sono stati i tempi tecnici per riuscire a raggiungere il giusto accordo.

Adesso però sembra tutto pronto e apparecchiato per il prossimo anno. Perché il giocatore ha lasciato Napoli andando in prestito al Galatasaray ed è pronto ad una nuova avventura nel 2025. Già per gennaio ci sono voci su un possibile cambio immediato di maglia del nigeriano per un’altra squadra.

Adesso arrivano aggiornamenti e novità in merito a quanto deciso. Perché il Galatasaray vorrebbe evitare di perderlo e il Napoli aspetta la migliore offerta entro la prossima estate per lasciar partire il giocatore che ormai è fuori da piani del club. Svolta possibile già nelle prossime settimane dopo quello che è stato l’annuncio di Osimhen.

Calciomercato Napoli, annuncio di Osimhen sul futuro

Osimhen non ha nessuna intenzione più di vestire la maglia del Napoli e per questo motivo ora aspetta la migliore cosa da fare per il futuro. Attenzione però a quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sono novità importanti sulla scelta presa dal giocatore.

La decisione sembra essere già stata presa da Victor Osimhen ed è pronto a scrivere il suo futuro. Perché il giocatore che è corteggiato da diversi top club è pronto a giocare per una nuova squadra. Ma non lo farà dai primi giorni del 2025.

Perché Osimhen ha deciso di giocare per l’intera stagione con il club turco e poi valuterà quella che potrà essere la sua migliore soluzione con il suo agente in base alle offerte che verranno presentate a lui e il Napoli.

“Resto qui al Galatasaray fino alla fine”, questa l’annuncio che avrebbe fatto Victor Osimhen giurando di mantenere il patto con l’accordo firmato con il club turco mesi fa in vista del prossimo anno.

Il sogno del giocatore resta la Premier League e occhio a chi si potrà fare avanti di nuovo come il Chelsea per realizzare questo desiderio di Osimhen.