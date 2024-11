Il Napoli “svende” Osimhen: accordo per 50MLN, firma subito

Una cosa è certa dopo questo inizio di stagione e per come le parti si sono lasciate: Victor Osimhen non vestirà mai più la maglia del Napoli.

A confermarlo il fatto che Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Giovanni Manna starebbero cercando di piazzarlo altrove già nel prossimo calciomercato invernale, coì da avere quella liquidità necessaria a gennaio per andare a rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte in vista della seconda parte di stagione.

Questa insistenza porta però ad un rischio, visto che pur di liberarsene il Napoli potrebbe addirittura svendere Victor Osimhen, come d’altronde riportato anche dalle notizie trapelate nelle ultime ore, che parlano di un’offerta arrivata dalle parti di Castelvolturno ben lontana dalle cifre dell’iniziale clausola rescissoria.

Il Napoli “svende” Osimhen: tutto pronto per gennaio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che seppur a chilometri di distanza starebbe comunque facendo parlare di sé dalle parti di Napoli. I tifosi partenopei, dopo il comportamento avuto in estate, non vogliono più vedere il nigeriano indossare la maglia azzurra, scenario realizzabile visto e considerato che Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Giovanni Manna starebbero cercando di piazzarlo altrove per ricavarne il più possibile dalla sua cessione.

Quest’insistenza, come anticipato, potrebbe portare ad una svalutazione di Victor Osimhen, cosa che per certi versi è già successa nel corso dell’estate dopo tutto quello che è successo. A fronte di questo il Napoli vorrebbe liberarsene e basta, così da avere la liquidità necessaria, già a gennaio, per andare a completare la rosa di Antonio Conte in vista della seconda parte di stagione.

Cedere Osimhen nel prossimo calciomercato invernale non è utopia, ma realtà, visto che ci sarebbero diverse squadre pronte a sedersi al tavolo delle trattative per parlare dell’acquisto del nigeriano. Nel corso di questi mesi si è parlato con insistenza di Chelsea e Premier League, ma a sorpresa, stando a quanto riportato dall’account turco di X Futbol (@Nevizade_1905_), nel futuro di Victor Osimhen ci potrebbe ancora essere il Galatasaray, visto che il club di Istanbul sarebbe pronto a presentare al Napoli addirittura un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante.

Comprano Osimhen per “soli” 50MLN

Victor Osimhen potrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. O almeno questo è quanto starebbe circolando nelle ultime ore in Turchia, visto che il club di Istanbul sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative con il Napoli per parlare dell’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante nigeriano.

Nel frattempo starebbero iniziando a circolare anche le prime, ipotetiche, cifre di quest’affare. Stando all’account turco X Futbol , infatti, il Galatasaray avrebbe rivisto la sua prima offerta da 40 milioni di euro per Osimhen, decidendo di aumentarla a 50, nella speranza che possa accontentare tutte le parti in causa. L’impressione, però, è che il Napoli tirerà un po’ di più la presa, almeno fino ai 70 milioni, anche perché sennò qui c’è davvero il rischio di svalutare, troppo, un giocatore dal quale 12 mesi fa si sarebbe potuto guadagnare addirittura il doppio.