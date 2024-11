Napoli, un altro campione va via: Conte annuncia il sostituto

Grande momento quello del Napoli che rischia di vivere tensioni a causa della situazione legata al calciomercato, dove diversi giocatori e anche campioni possono andare via entro il prossimo anno.

Il Napoli ha avviato un nuovo progetto e sta lavorando duro per tornare ad essere competitivo in ogni ambito, anche dal punto di vista della rosa e sarà attraverso il calciomercato fatto di acquisti e anche cessioni che cambieranno le cose. L’obiettivo però è proprio questo, quello di costruire mattone su mattone una rosa forte che possa diventare vincente nel tempo.

Il Napoli ha venduto Osimhen in prestito quest’anno e punta ad una cessione a titolo definitivo il prossimo. Ecco che allora si cerca di capire chi altro dei giocatori fondamentali della rosa possano andar via. Perché sono diverse la situazioni in bilico da chiarire.

Si dovrà lavorare tanto in campo, ma anche fuori. Perché il Napoli in questo momento è alle prese con quella che riguarda la trattativa del rinnovo di mercato di Kvaratskhelia e che può anche non chiudersi con un esito positivo e portare all’addio il talento georgiano.

Calciomercato Napoli: addio al campione, annuncio di Conte

A parlare in queste ultime ore dando segnali importanti è stato Antonio Conte. Il tecnico della SSC Napoli che sta preparando la prossima sfida con l’Atalanta ha voluto dare anche un segnale dal punto di vista del mercato.

Infatti, proprio in merito a quello che può essere stato un indizio sulla vicenda Kvara, che al momento è bloccato con una distanza tra le parti ancora ampia, Conte ha annunciato che alcuni componenti importanti della rosa possano andar via e che il club dovrà essere bravo a sostituirli come fa proprio da anni l’Atalanta.

Non ha fatto nomi Conte, ma è chiaro che un indizio porta proprio a quello che può accadere a Kvaratskhelia che è in scadenza nel 2027 e senza rinnovo il prossimo anno dovrà essere ceduto. La sensazione è che un addio può arrivare a prescindere perché il giocatore potrebbe andare via anche firmando un nuovo contratto.

Si parla del rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli e di quella che può essere una clausola rescissoria inserita nel contratto che già dalla prossima estate i grandi club possono sfruttare. Attenzione quindi a quelli che saranno gli sviluppi della vicenda con l’allenatore che chiede grandi giocatori in caso di un suo addio.