Skriniar firma in Italia a gennaio, svelata la telefonata

Può essere proprio Milan Skriniar il grande colpo di calciomercato della prossima sessione invernale di gennaio. Perché il calciatore del PSG è ormai in uscita e fuori dal progetto.

Luis Enrique non lo considera più un giocatore utile per la rosa e per questo motivo non ha quasi mai spazio ed è pronto a trovarsi ora una nuova sistemazione. Vedremo se ci sarà la giusta offerta per vedere Skriniar lontano dal PSG una volta per tutte.

Sembra essere fallito il progetto di Skriniar lontano dall’Italia. Perché il centrale ex Inter non ha trovato fortuna personale a Parigi con il club di Al Khelaifi che ora è disposto a darlo via.

Possono esserci novità proprio in tal senso perché aumentano le voci in merito ad un ritorno di Skriniar in Serie A e le prossime settimane saranno decisive già in vista del mercato di gennaio.

Calciomercato Napoli: colpo Skriniar, il retroscena

Può essere proprio Skriniar la grande occasione del prossimo anno per la Serie A, dove diversi club tra cui il Napoli di Conte possono pensare di andare a chiudere l’operazione per riportare il giocatore in Italia.

Skriniar in Serie A piace sempre tanto a diversi club e su tutti ci sarebbero Napoli e Juventus disposti a puntare sul forte centrale fisico che può dare garanzie alla retroguardia che i due club vogliono provare ancora a migliorare.

Non sarà facile ma secondo le ultime notizie rivelate dal giornalista Corrado a Televomero il Napoli fa sul serio per Skriniar e lo vuole prendere per accontentare Conte. Ci sarebbe addirittura già stata una telefonata nei confronti del giocatore che ora aspetta.

Il problema di Skriniar oggi è il suo alto stipendio da 9 milioni netti a stagione e per questo motivo che bisognerà trovare il miglior accordo possibile con lui e il PSG. Servirà una grande collaborazione e un sacrificio da parte di tutte le componenti per rivedere il centrale slovacco di nuovo in Italia dal prossimo anno.

Un’opzione non del tutto da scartare può essere quella dell’Arabia Saudita per Skriniar con qualche club che può essere disposto a farsi avanti e presentare la ricca offerta che convincerebbe il giocatore a lasciare definitivamente l’Europa e il calcio che conta. Adesso è tutta una questione di gioco ad incastri e sarà decisiva anche la volontà del giocatore.