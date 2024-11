Goretzka in Serie A già a gennaio, il Bayern Monaco ha accettato

Colpo di scena in Germania dove Goretzka sta lasciando il Bayern Monaco. Il forte centrocampista tedesco è pronto a ripartire da un nuovo club mettendosi alle spalle quest’avventura.

Il calciatore che è in scadenza di contratto nel 2026 con il club bavarese è pronto già ad andare via in anticipo, magari proprio nella prossima finestra di calciomercato di gennaio perché ormai sembra rottura totale tra il Bayern Monaco e Goretzka che già era stato messo in lista di sbarco la scorsa estate da quando in panchina è arrivato Kompany.

Adesso però ci sono importanti aggiornamenti a riguardo. Perché il giocatore che non sta trovando spazio non ha intenzione di restare e fare la comparsa, così come lo stesso Bayern Monaco ha voglia di liberarsi di lui definitivamente visto che c’è un pesante ingaggio da dover pagare per Goretzka ogni mese.

Calciomercato: comprano Goretzka in Serie A

Accostato proprio alla Serie A nei mesi scorsi ora può tornare ad essere una grande occasione visto che il nome di Goretzka è più volte entrato in orbita dei migliori club tra cui anche Juventus, Napoli, Inter e Milan.

Attenzione quindi a quella che può essere la mossa a sorpresa di un club che può puntare sul centrocampista tedesco che ora vuole cercare di dare una svolta alla propria carriera nel finale dopo aver raccolto solo una manciata di minuti in questi primi mesi di stagione. Adesso Goretzka può tornare un giocatore di moda per la Serie A.

Momento particolare questo che sta vivendo ora il giocatore che è finito fuori dai progetti del Bayern Monaco che ha deciso di vendere Goretzka e che proprio in Italia può andare a giocare nei prossimi anni. Perché il classe 1995 ha tanto mercato in Europa e in Serie A ci sono diverse squadre da sempre interessate alla sua forza fisica e qualità.

Adesso è da capire però che tipo di trasferimento può esserci per Goretzka in Serie A che piace sempre a Milan, Juve, Inter e Napoli. Sicuramente una mossa a gennaio può essere difficile considerando anche i costi dell’operazione.

Il suo stipendio da 13 milioni l’anno ora è un problema per il Bayern Monaco che vuole venderlo a l’estate prossima ad un anno dalla scadenza di contratto può essere venduto anche per una cifra simbolica. Ecco che la Serie A resta alla finestra per Goretzka e bisognerà capire quale club sarà bravo a convincerlo a ridursi notevolmente l’ingaggio.