L’ex Juventus firma col Napoli: sarà un’altra freccia per Conte

Il Napoli sta già iniziando a guardarsi intorno per studiare le mosse giuste per migliorare la rosa: nel calciomercato di gennaio arriva l’ex Juventus.

Gli azzurri al momento mantengono la vetta della classifica e vogliono provare a gestire al meglio la stagione in questo periodo, aspettando poi il mercato di gennaio per mettere a posto qualche altro tassello che ancora manca alla rosa attuale. La volontà di Conte è quella di avere a disposizione una squadra ancora più forte, in modo da poter arrivare alla fine della stagione con tutti gli obiettivi ancora a portata di mano e sognare in grande fino alla fine.

Il calciomercato del Napoli può regalare qualche sorpresa inaspettata visto che con Conte e Manna ce ne sono già state nei mesi scorsi.

Calciomercato Napoli, Manna prova a riportare l’ex Juve in Serie A

Il Napoli ha sogni molto grandi da gestire e per questo Antonio Conte vuole una squadra con i piedi ben saldi al terreno perché sa benissimo che dopo 10 giornate è ancora troppo presto per costruirsi dei castelli in aria.

La rosa del Napoli è sicuramente una delle più forti della Serie A ma per Antonio Conte ci sono ancora dei difetti che vanno sistemati e delle situazioni che vanno riviste per poter essere realmente all’altezza di tutte le altre big anche per l’organico in generale.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli è al lavoro per riportare un ex Juventus in Serie A: sarebbe un colpo importante per Conte.

Napoli, firma un altro ex Juventus? I dettagli

Il Napoli vuole ancora rinforzare la rosa e sta cercando nuovi calciatori da portare alla corte di Conte per il mercato di gennaio. Tra i nomi che sono spuntati nell’ultimo periodo c’è quello di Daniele Rugani, vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis e calciatore molto ben conosciuto da Giovanni Manna e dallo stesso Antonio Conte che lo ha studiato nel corso degli anni.

Al momento Daniele Rugani è in prestito all’Ajax dalla Juventus ma non è uno dei protagonisti assoluti della rosa di Farioli e per questo potrebbe spingere per tornare in Serie A nel mese di gennaio.

Il suo agente, Davide Torchia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’eventuale interesse del Napoli e della possibilità di vederlo in maglia azzurra dopo anni di chiacchiericci. “L’Ajax lo ha voluto fortemente, vediamo cosa succederà“.

Rugani al Napoli solo se parte Juan Jesus

Il Napoli a gennaio potrebbe provare a rinforzare la difesa: Daniele Rugani è uno dei nomi che la società segue e che potrebbe diventare una freccia importante nell’arco di Antonio Conte. Il colpo in difesa, però, potrebbe diventare concreto solo nel momento in cui ci sarà la cessione di Juan Jesus.

“Se l’Ajax ha intenzione di cedere Daniele allora il discorso cambia”, ha annunciato il suo agente Daniele Torchia che ha messo in stand-by qualsiasi possibile affare con il club azzurro fino a gennaio.