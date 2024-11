Napoli, Skriniar torna in Serie A: svelato dove giocherà

Il futuro di Milan Skriniar è sempre più lontano dalla Francia, Parigi ed il PSG. Lo slovacco potrebbe infatti tornare a giocare in Serie A.

Stando alle ultime notizie, il rapporto oramai ai minimi termini con Luis Enrique starebbe spingendo l’ex Inter lontano dal Parco dei Principi, lui che doveva essere uno dei baluardi della difesa parigina nelle prossime stagioni. Qualcosa è però andato storto, per fortuna della Serie A, che a gennaio potrebbe riaccogliere un campione come Milan Skriniar.

Considerata l’occasione, diverse squadre si sarebbero interessate alla situazione dello slovacco, fra le quali anche il Napoli, ma nelle scorse ore il giocatore avrebbe scelto la prossima destinazione (italiana) della sua carriera, comunicando questa decisione anche ai suoi agenti.

Skriniar torna in Serie A, ma non per il Napoli

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Milan Skriniar, che potrebbe lasciare Parigi ed il Paris Saint Germain ad un anno dal suo approdo in Francia. Ovviamente lo slovacco ex Inter immaginava diversa la sua avventura parigina, ma qualcosa ha fatto sì che la scintilla, alla fine, non scoccasse.

Ad oggi il difensore è ai margini del progetto tecnico di Luis Enrique, motivo per il quale rimanere in Francia ha poco senso, per tutte le parti in causa coinvolte. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, nel prossimo calciomercato invernale Skriniar andrà via, con la Serie A meta più plausibile rispetto alle varie Bundesliga e Premier League, anche perché sembrerebbe essere che lo stesso giocatore stia spingendo per tornare in Italia. Il tutto perché diverse squadre avrebbero chiesto informazioni al suo agente, fra tutte il Napoli, soluzione intrigante ma che non convincerebbe del tutto lo slovacco, attratto soprattutto da un’altra richiesta.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, Milan Skriniar potrebbe tornare in Serie A per vestire la maglia della Juventus, alla ricerca di un nuovo difensore centrale dopo il grave infortunio di Gleison Bremer, che per questa stagione ha (già) finito.

Futuro Skriniar, è ancora tutto in bilico: le ultime

Il futuro di Milan Skriniar sembrerebbe essere alla Juventus, ma non è stata ancora detta l’ultima parola. Se proprio si dovesse scommettere un qualcosa, lo si farebbe per l’appunto di un trasferimento dello slovacco in bianconero, ma non è da escludere che il Napoli possa tornare forte sul giocatore nelle prossime settimane.

Il tutto perché il club partenopeo potrebbe sfruttare un fattore tutt’altro che da sottovalutare, che risponde al nome di Antonio Conte, l’allenatore che ha dato per primo fiducia a Milan Skriniar, facendolo crescere e migliorare fino a farlo diventare quel calciatore che oggi tutti noi conosciamo. Staremo a vedere, ma mai come in questo caso la volontà del ragazzo svolgerà un ruolo fondamentale nelle trattative.