Stanno comprando Osimhen, già formulata l’offerta al Napoli

Sembra andare verso la fine la telenovela legata a Victor Osimhen e il Napoli. Il calciatore nigeriano è pronto ad essere ceduto a titolo definitivo dal club azzurro.

Possibile colpo di scena che riguarda il futuro del calciatore che è legato sempre al Napoli da un contratto fino al 2027 ma che può andare via da un momento all’altro. Perché la volontà dell’attaccante è quella di cambiare maglia a titolo definitivo dopo essere passato in prestito al Galatasaray in questa stagione e occhio a quella che sarà la scelta di Osimhen.

Una società fa sul serio per Osimhen e ha già il contratto pronto da proporre al giocatore. Da capire se ci sarà il suo via libera e anche quello del Napoli visto che il desiderio del giocatore resta quello di andare a giocare in Premier.

Calciomercato Napoli: offerta per Osimhen

Un club sarebbe pronto a contattare il Napoli per chiudere il trasferimento di Osimhen perché ora ci siamo per quello che può essere il suo addio a titolo definitivo dal club azzurro.

Sul giocatore del Napoli diverse società seriamente interessate da diversi anni, ma ora una su tutte si è fatta avanti in maniera ufficiale. Si è venuto a creare un forte legame tra Osimhen e il Galatasaray, ma la sua idea è sempre quella di giocare un giorno in Premier League e realizzare il suo sogno.

Ad accontentarlo potrebbe essere il Chelsea che la scorsa estate solo per una questione di tempo non è riuscito a chiudere l’acquisto di Osimhen quando aveva ormai raggiunto quasi tutti gli accordi nei dettagli con il giocatore e il club del Napoli.

Adesso però potrebbe essere proprio il Galatasaray a voler anticipare il Chelsea e fare l’offerta per Osimhen. Il club turco starebbe ragionando su quella che può essere la svolta storica andando a definire un grande accordo con il giocatore e ha già fissato a 50 milioni di euro il limite di investimento da fare per l’attaccante.

Il Galatasaray vuole convincere il Napoli con 50 milioni ma il club azzurro non sembra intenzionato al momento a lasciarlo partire per queste cifre la prossima estate. Per questo motivo si cerca di capire se possa arrivare un accordo a cifre più alto o con delle clausole all’interno. Il Chelsea resta alla finestra e proverà un secondo tentativo per prendere Osimhen. anche ad alcune sponsorizzazioni.