Napoli, Conte non si nasconde: ecco il colpevole

Brutta battuta d’arresto per il Napoli di Antonio Conte che dopo qualche giorno che aveva vinto 0-2 a San Siro contro il Milan è uscito sconfitto in un altro scontro diretto, con l’Atalanta per 0-3.

Arrivano aggiornamenti che riguardano quello che è accaduto nell’ultimo turno di Serie A dove il Napoli è caduto contro pronostico e in maniera netta e pesante allo stadio Maradona. Una sconfitta per 0-3 che cambia la classifica di Serie A e riapre quelle che sono le attuali corse agli obiettivi di tutte le squadre.

Subito caccia ai colpevoli, perché a Napoli ci sono stati i primi fischi dopo un periodo di grandi risultati che hanno portato al cambio di umore quando oggi il club azzurro e primo in classifica ha subito la sua seconda sconfitta di stagione. Un momento davvero triste e deludente per i tifosi che hanno applaudito lo stesso all’uscita dal campo il loro allenatore Antonio Conte.

Napoli, Conte esce allo scoperto

Non è stato Antonio Conte il responsabile per molti, ma in conferenza stampa poi il tecnico si è sfogato andando a raccontare quella che è stata la sua versione di come è andata la partita persa contro l’Atalanta del suo Napoli.

Non è stata una domenica da ricordare quella per il Napoli che si è piegata alle due reti di Lookman e quella di Retegui che ha messo un punto netto sul risultato ottenuto dall’Atalanta in casa degli azzurri. Alla fine della partita però il tecnico ha voluto fare l’analisi della gara e non si è nascosto da quelle che sono state anche alcune critiche dovute dopo un duro ko.

Il Napoli si è giocato la partita alla pari con l’Atalanta per un momento ma allo stesso tempo è uscita sconfitta per 3-0 dal campo e Conte senza giri di parole ha difeso i suoi senza rimproveri e ammettendo di essere stato orgoglioso di quanto ha fatto la sua squadra.

Infatti, proprio Antonio Conte ha preso le parti dei suoi elogiando la prestazione della squadra e mentre tutti facevano la caccia ai colpevoli lui ci ha messo la faccia difendendo i suoi ragazzi e ammettendo che non è stato sbagliato nulla in questa partita che è pur sempre stata una grande sfida tra due ottime squadre che lotteranno fino alla fine per le alte posizioni.

Adesso il Napoli guarda avanti e Conte non può fare altro che pensare alla prossima partita di campionato contro l’Inter.