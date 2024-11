Napoli, problema Lukaku: a gennaio la svolta con un nuovo arrivo

Possibile colpo di scena a Napoli con l’arrivo di un nuovo attaccante già nel mercato di gennaio dopo quello che è accaduto con Romelu Lukaku in questi mesi.

Perché l’attaccante belga è a 4 gol e 4 assist in 9 partite, ma c’è un continuo alternarsi di prestazioni e sono più quelle negative che positive nonostante che è stato utilissimi in tante occasioni per la vittoria del Napoli di Conte che per l’ennesima volta ha puntato forte su di lui. Adesso sembra esserci un vero problema però che riguarda Lukaku in questa squadra.

Il pesante ko casalingo per 0-3 contro l’Atalanta ha fatto tornare i fantasmi in casa Napoli che sente ora la pressione della vetta ma sono spiccate in maniera negativa alcune prestazioni e su tutte c’è quella di Lukaku.

Il bomber belga non ha convinto per niente e ha perso ogni tipo di duello, ma continua a spiccare quella che è una condizione fisica non all’altezza per lui e tanti altri giocatori. Un momento non facile per il Napoli ora che dovrà reagire subito e dovrà farlo in un big match in trasferta come quello con l’Inter a San Siro.

Calciomercato Napoli, problema Lukaku e colpo in attacco

Adesso però si torna a parlare di un problema di rosa nel Napoli con il club che può pensare anche di intervenire nuovamente sul mercato. Situazione particolare questa perché se dovessero esserci altri problemi per Lukaku da un punto di vista fisico e di prestazioni si potrebbe pensare ad un nuovo nome per l’attacco.

Servono risposte da qui alla fine del 2024 per il Napoli che ha puntato forte su Lukaku e si aspetta ben altro dal suo attaccante belga. Per questo motivo si cercherà di rimetterlo nella forma migliore il prima possibile per ritrovare serenità.

Al momento Lukaku non è messo in discussione dal Napoli e da Conte, ma è chiaro che se ci saranno più partite negative che positive fino al mercato di gennaio allora che potrebbero essere fatte delle valutazioni.

Una svolta clamorosa potrebbe essere vedere il Napoli puntare su un nuovo attaccante al posto di Lukaku. Non ci resta che aspettare ora e capire come andranno a finire le cose in vista delle prossime settimane, quando il calendario del Napoli metterà di fronte altre grandi sfide impegnative davanti per non perdere il ritmo attuale in classifica.