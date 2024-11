Succederà al Maradona: i tifosi del Napoli non ci stanno, il motivo

I tifosi insorgono sui social perché se è vero che “Sono napoletano vero”, come canta il coro della Curva, ciò che vogliono vedere in campo è l’azzurro Napoli.

Una passione, quella dei tifosi del Napoli, che sostengono la maglia azzurra dei partenopei, a prescindere dai risultati. Risultati che in campo si stanno vedendo e sono positivi, con Napoli-Atalanta che potrebbe rappresentare un ulteriore passo in avanti per la lotta al titolo, nella sfida affascinante alla mezza che vede Conte contro Gasperini.

Ma i tifosi, per quanto hanno visto nell’annuncio social del club partenopeo, non ci stanno, per quanto presumibilmente accadrà in campo, proprio in Napoli-Atalanta.

Napoli-Atalanta: succederà al Maradona, non piace a tutti l’iniziativa

Succederà a quanto pare già nella sfida di casa, tra Napoli-Atalanta, salvo clamorosi colpi di scena. E la notizia non è proprio tanto piaciuta ai tifosi del Napoli.

Il motivo è legato a quello che sarebbe poi il “nerazzurro” che non rappresenta poi davvero il Napoli, figurarsi in un match contro l’Atalanta. Lo spiega qualcuno tra i commenti, nei tifosi che non hanno apprezzato la scelta della maglia, oltre al fatto che “rischia” di essere utilizzata con l’Atalanta.

Un utente, tra i tanti, ha letteralmente scritto “Non vorreste mica usarla proprio con l’Atalanta”, riferendosi proprio alla nuova terza maglia del Napoli. L’annuncio della SSC Napoli, sulla maglia che sarà presto usata dagli azzurri e che è praticamente nera, celebrando la città di Kagoshima con la quale si definisce “gemellata” la stessa SSC Napoli, per voce diretta del Chief Revenue Officer del Napoli, Tommaso Bianchini.

Le parole nell’annuncio ufficiale della SSC Napoli

Le parole di Tommaso Bianchini, voce diretta della SSC Napoli, che spiega la scelta sulla terza maglia nera con inserzioni azzurre tra sponsor e logo e che potrebbe essere usata per Napoli-Atalanta, nell’immediato: “From Napoli to the World, partendo da Napoli, siamo finiti a Kagoshima, per raccontare il legame di due culture. Entrambe accomunate dallo spirito guerriero. Celebriamo, con questa maglia, la forza, il rispetto, la lealtà. Valori che portiamo con orgoglio in campo. Storico il gemellaggio con la città di Kagoshima, luogo di presentazione della nostra terza maglia”.

La scelta non piace a tutti i tifosi: il motivo

La maglia piace, ma ciò che non piace ai tifosi è il potenziale uso che se ne farà. Si è visto a Milano, ad esempio, come le squadre che si sono sfidate avevano i colori sociali in campo del rossonero, contrapposto all’azzurro. Così come per Juve-Napoli, che ha visto bianconeri contro azzurri. Il motivo di alcune “critiche”, preventive, sono legate alla possibile scelta di vedere il Napoli, in casa e al Maradona, indossare la maglia nera con inserzioni azzurre e vedere dunque il Napoli in maglia nera e l’Atalanta in maglia bianca. I tifosi, in casa, vogliono vedere l’azzurro Napoli.