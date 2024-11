Lukaku flop totale, pesante scontro dopo Napoli-Atalanta: il retroscena

Il Napoli cade in casa contro l’Atalanta e ora tra i tifosi c’è di nuovo un pizzico di depressione: è nato un gran problema con Romelu Lukaku.

Gli azzurri hanno perso la seconda partita in stagione dopo il ko alla prima giornata contro il Verona e hanno messo fine alla striscia positiva di risultati utili a causa della furia portata al Maradona da Gian Piero Gasperini e dalla sua Atalanta, vera bestia nera del Napoli negli ultimi anni. Non c’è mai stata realmente una partita giocata perché la Dea ha dominato in lungo e in largo e si è portata a casa tre punti preziosi che possono far sognare in grande.

Il Napoli ha messo in mostra tutti i suoi limiti e problemi e non è riuscito minimamente a rendersi pericoloso dalle parti di Carnesecchi: Romelu Lukaku è stato impalpabile.

Napoli, Lukaku flop con l’Atalanta: Hien lo ha immobilizzato

Il ko interno del Napoli ha fatto sì che l’umore della piazza potesse immediatamente vacillare: la squadra ha già perso tutte le certezze?

La sconfitta del Napoli contro l’Atalanta ha dimostrato che la squadra di Antonio Conte ha ancora tanto lavoro da fare e che l’allenatore in primis dovrà rendersi conto che in alcune partite bisogna cambiare atteggiamento o si rischia di perdere molti punti per la strada.

Romelu Lukaku è stato uno dei problemi del Napoli. Completamente inibito dalla prestazione perfetta di Hien che ha saputo bloccare ogni suo timido tentativo offensivo e soprattutto non gli ha mai permesso di essere realmente incisivo.

Lukaku spento e inibito: fischiato dal pubblico

La prestazione di Lukaku è stata negativa. Non è mai riuscito a fare il suo gioco sporco spalle alla porta, perché completamente braccato dai difensori dell’Atalanta che non gli hanno mai lasciato spazio e tempo per respirare e valutare la giocata.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, all’uscita dal campo sostituito negli ultimi minuti, parte dei tifosi del Napoli ha fischiato Romelu Lukaku. Atto ingeneroso, però, se si pensa a quanto sia stato importante in tutte le partite precedenti. E i numeri lo dimostrano.

A fine partita, infatti, poi tutto il pubblico ha applaudito e sostenuto la squadra che è ancora al primo posto in classifica nonostante la rabbia – ingiustificata – e il pessimismo di una parte del popolo partenopeo.

Lukaku criticato ma per Conte è decisivo

Le critiche a Romelu Lukaku sono estremamente eccessive in questo momento della stagione. Il bomber belga è fondamentale per Antonio Conte, sta pian piano – forse troppo piano, è vero – trovando la forma giusta ma in partite così tattiche per lui diventa difficile incidere e quindi rischia il flop durante i 90 minuti.

Per Conte Lukaku è fondamentale ma in partite contro squadre come l’Atalanta – e probabilmente anche come l’Inter – tocca a Conte scegliere un tipo di gioco diverso per far sì che il suo attaccante possa incidere in maniera dignitosa in zona offensiva.