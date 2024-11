Napoli, Conte sorprende: contro l’Inter una mossa a sorpresa

La sconfitta del Napoli in casa contro l’Atalanta frena un po’ la cavalcata degli azzurri per la prima posizione visto che ora alle spalle ci sono tante squadre che hanno accorciato e approfittato del ko della squadra di Conte.

Ma non ha nessuna intenzione di mollare il Napoli che dopo questo brutto ko è pronto già a ribaltare la situazione provando a fare un altro colpo importante a Milano, dopo aver già vinto qualche giorno fa per 0-2 contro il Milan a San Siro. Ora ci sarà l’Inter davanti come prossimo avversario e ci si gioca la sfida al primo posto in classifica.

Un match che può essere davvero molto indicativo in vista di quella che può essere poi la classifica alla fine della stagione. Perché con un pareggio si continuerà ad andare avanti in questo modo, ma in caso di vittoria tra Inter o Napoli ci sarà un bel vantaggio tra le due squadre per affrontare il resto della stagione.

Inoltre, dopo il prossimo turno di Serie A ci sarà la pausa Nazionali e per questo motivo che può davvero essere importante anche a livello morale una vittoria tra Napoli o Inter per il resto della stagione in questo scontro diretto che si giocherà a San Siro.

Napoli, Conte si gioca il tutto per tutto con l’Inter

E’ pronto a fare all-in Antonio Conte nella prossima sfida scudetto Inter-Napoli. Perché dopo il brutto ko contro l’Atalanta ora l’allenatore vuole affrontare al meglio il resto della stagione e ripartire subito già dalla prossima sfida che si giocherà tra la sua squadra attuale e quella che era fino a qualche anno fa.

Occhio a quella che può essere una grande scelta fatta da Antonio Conte che può cambiare qualcosa per la prossima partita tra Inter e Napoli, con il tecnico che può pensare di andare a sorprendere Inzaghi e gli avversari.

Perché da tempo si parla di vedere Kvaratskhelia e Neres insieme nel tridente, ma continua ad esserci la scelta di Politano che in questo momento frena il brasiliano. Attenzione però a quella che può essere una grande sorpresa tattica e di coraggio.

Conte può lanciare un grande messaggio contro l’Inter a tutti e anche ai suoi andandosi a giocare la partita con un Napoli più offensivo di quello che si è visto fino ad oggi con Kvara e Neres insieme.