Napoli, sfogo di Conte: ecco cosa ha detto negli spogliatoi

Una battuta d’arresto che nessuno si sarebbe aspettato quella del Napoli che è uscito sconfitto contro l’Atalanta con un netto 0-3 in casa e ora deve guardare avanti.

Perché la squadra allenata da Conte in questo momento si ritrova sempre al primo posto e non può permettersi di ‘deprimersi’ o di non pensare a continuare a lavorare sodo per le prossime sfide che sono in arrivo. Subito un grande big match ci sarà contro l’Inter che insegue e vuole provare il sorpasso al Napoli sfruttando il fattore casa.

In questo momento il Napoli deve fare i conti però con le ferite che ha portato il pesante ko subito contro l’Atalanta in casa e si cercherà di fare di tutto per mettersi alle spalle questo momento. Sarà un duro lavoro quello di Antonio Conte entrare ancora una volta nella testa dei suoi giocatori come già accaduto alla prima giornata di campionato.

Intanto, si cercano di fare dei miglioramenti per la prossima partita che è tanto attesa e mette di fronte una partita molto impegnativa sotto tutti i punti di vista. Una situazione che bisogna affrontare subito quella riguardo la sconfitta con l’Atalanta perché ora il Napoli deve mettere subito da parte questo brutto capitolo e passare a quello successivo, dove nel prossimo turno di campionato di fronte si ritroverà l’Inter Campione d’Italia.

Napoli, ecco cosa ha detto Conte nello spogliatoio

Antonio Conte ha provato a fare da ‘pompiere’ come dice Gian Piero Gasperini cercando di volare basso e non mettere troppe pressioni alla sua squadra perché sapeva che ci sarebbero stati dei momenti difficili da affrontare o ora dopo quanto accaduto che ci sarà sicuramente la situazione inversa.

Conte ha cercato sempre di non fare esaltare i suoi giocatori anche all’interno dello spogliatoio per le tante vittorie e risultati positivi. Una conferma è arrivata proprio in queste ore da chi lo vive di continuo come Alessandro Buongiorno, uno dei nuovi acquisti che ha portato proprio l’allenatore.

Visto il momento di difficoltà però Conte dopo la gara persa con l’Atalanta non ha voluto vedere un ambiente ‘depresso’ e per questo motivo che all’interno dello spogliatoio ha detto che non sarà questa sconfitta a dover far perdere tutte le certezze che il Napoli ha avuto fino a questo momento.

Buongiorno ha rivelato che ora il Napoli non dovrà abbattersi perché il suo allenatore crede fortemente in loro e l’ha dimostrato con il discorso fatto alla squadra. Bisognerà lavorare sodo e continuare a crescere per raggiungere in futuro grandi traguardi tutti uniti.