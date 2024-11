Rudi Garcia torna ad allenare: un club l’ha chiamato

Un club ha deciso di puntare tutto su Rudi Garcia perché ora l’allenatore è pronto a rimettersi in gioco con una nuova squadra dopo l’esperienza negativa con il Napoli.

Cambio in panchina e pronto il nuovo allenatore che può essere Rudi Garcia. Il tecnico francese è tornato nel mondo del calcio europeo dopo una brutta parentesi in Arabia Saudita e su di lui ha puntato forte il Napoli che ha affidato all’allenatore una squadra che aveva appena vinto uno scudetto in Italia.

Adesso c’è un grosso colpo di scena però che arriva e riguarda proprio il ritorno di Rudi Garcia che dopo essere stato esonerato dal Napoli ha intenzione di riprendersi una sua rivincita andando a sposare un nuovo progetto che vuole cercare di rendere importante.

Situazione non facile quella che sta vivendo un club che è pronto a ribaltare la situazione dando una svolta al progetto e può partire tutto da un cambio di allenatore. Perché il tecnico è pronto ad approdare di nuovo nel suo ex campionato dopo che ci sarebbe un esonero in arrivo, una scelta che può cambiare quindi il futuro di Rudi Garcia.

Calciomercato: Rudi Garcia torna ad allenare

La scelta sembra essere oramai presa, perché uno degli allenatori può essere esonerato da un momento all’altro e il club avrebbe deciso di puntare su Rudi Garcia come alternativa per il resto della stagione. Vedremo se questa possibilità si concretizzerà nelle prossime ore.

Nelle ultime ore sono arrivati conferme in merito a quella che è la posizione in bilico di Julien Stephan che può essere esonerato dal Rennes dopo il pesante ko subito nell’ultimo turno di campionato, dove ha perso per 4-0 contro l’Auxerre.

Secondo quanto riportato dai colleghi de L’Equipe, il Rennes pensa di esonerare Stephan e di puntare su Rudi Garcia. L’ex allenatore del Napoli può davvero tornare in panchina già dalle prossime ore perché può accettare di sposare un nuovo progetto in Francia, nel suo paese.

Adesso c’è solo tanta attesa per quello che può essere un annuncio ufficiale dell’esonero di Stephan e il Rennes che può scegliere Rudi Garcia come nuovo allenatore. Il tecnico che lo scorso anno ha lavorato a Napoli alcuni mesi è in pole per guidare il Rennes, dove andrebbe a lavorare con il ds Frederic Massara e ritroverebbe il difensore Leo Ostigard.