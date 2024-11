Serie A, grave infortunio: esce il lacrime, torna nel 2025

Bruttissime notizie per il club e i tifosi che hanno visto il proprio talento infortunarsi e ora è davvero difficile rivederlo in campo presto dopo quanto accaduto.

Ci sono delle novità importanti che arrivano in Italia per quello che è appena successo quando un giocatore molto importante si è dovuto fermare a causa del grave infortunio che lo terrà fuori per diverso tempo. Una vera batosta per il suo allenatore e la squadra che non potrà contare su di lui in un momento importantissimo della stagione.

Le prossime ore saranno indicative per capire se già ci sarà la possibilità di averlo a disposizione in questi mesi o per il rientro dopo l’infortunio bisognerà aspettare il prossimo anno.

Un momento davvero negativo per il club che non riesce ad avere una giusta continuità di risultati e allo stesso tempo c’è anche la batosta che arriva in merito a quello che è stato il brutto infortunio del calciatore che ha accusato un problema muscolare che lo può tenere fuori davvero per un lungo tempo.

Serie A, infortunio serio: starà fuori a lungo

Il momento non è per niente facile perché il calciatore è costretto a restare fuori per lungo tempo dopo quello che è accaduto. Ci sono aggiornamenti ora che riguardano l’infortunio del calciatore che si è fatto male e ora le sue condizioni saranno monitorate in queste ore per dare poi una conferma ufficiale sull’entità dell’infortunio e stabilire poi i tempi di recupero.

Una vera batosta quella che è accaduta a Parma quando si è infortunato Bernabe per un problema muscolare ed è stato subito costretto a fermarsi e chiedere il cambio. Il giocatore che è il fulcro del gioco di Pecchia non sembra che riuscirà a recuperare in tempi brevi.

Perché non è riuscito a fermarsi in tempo e per questo che si è infortunato Bernabe che ha riportato uno stiramento al muscolo della coscia e questo ha subito fatto capire la gravità del problema quando il giocatore è uscito in lacrime dal campo e zoppicando.

L’infortunio di Bernabe può avere dei tempi di recupero davvero lunghi. Perché il giocatore si è fatto male seriamente e in questo momento rischia di dover stare fuori per tantissimo tempo, possibile stop anche di due mesi che porterebbe il recupero direttamente nel 2025. Le prossime ore saranno indicative.