Calci e pugni al calciatore: è successo nel napoletano, il comunicato

Bruttissima e triste vicenda, successa a Napoli, con comunicato ufficiale per quanto successo ai danni del calciatore.

La società ha deciso di pubblicare una nota ufficiale, all’interno della quale si spiega tutto quello che è successo nella giornata di domenica 3 novembre, in occasione della sfida giocata e con polemiche annesse, che hanno portato poi allo spiacevolissimo episodio.

È finito in ospedale il calciatore, preso a calci e pugni. Una vicenda bruttissima, raccontata per voce diretta della società coinvolta che ha deciso così di denunciare quanto successo alla fine della partita.

Dalle minacce ai fatti: triste vicenda in campo nel napoletano

Dalle minacce si è passati ai fatti, preso di mira il calciatore, colpito duramente e con una brusca violenza, secondo quanto raccontato dalla società.

Il tutto, al campo sportivo Billy di Pianura, con il durissimo comunicato del Presidente che, unendosi a tutto il club, esprime tutto il proprio rammarico, nel post pubblicato sui canali ufficiali della società.

All’interno del comunicato apparso sul sito dell’ASD Quarto Calcio 1962, l’augurio di una pronta guarigione all’atleta del Quarto, colpito da calci e pugni, per il trauma subìto. Una tristissima vicenda che, col calcio, c’entra veramente poco.

Aggressione e violenza in campo: è successo in Campania

Non sono nuove le notizie di cronaca che purtroppo vedono, sui campi di provincia, continui episodi di violenza. Tra tifosi, tra calciatori in campo, tra tifosi che aggrediscono i calciatori e, in diverse occasioni, anche gli arbitri coinvolti in episodi arbitrali. Ma si è andati veramente molto oltre, secondo quel che raccontano dal sito ufficiale del Quarto Calcio. La vicenda è stata spiegata all’interno del comunicato ufficiale della società campana che svela quanto successo nel napoletano, in occasione della sfida giocata tra Boys Pianurese e ASD Quarto 1962. Il ragazzo colpito è stato pure portato in ospedale, a seguito dell’aggressione. Di seguito, quanto annunciato dal Quarto, sul sito ufficiale.

Il comunicato ufficiale del club, la denuncia dopo l’aggressione

Quanto segue, è ciò che scrive il Quarto, in merito all’aggressione: “La società dell’ASD Quarto Calcio esprime tutto il proprio rammarico per quanto accaduto in campo, per la sfida giocata tra Boys Pianurese-ASD Quarto 1962, al campo Billy di Pianura. Al termine della partita un nostro atleta è stato atteso fuori dagli spogliatoi, per poi ricevere una brutale aggressione con calci e pugni. Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli, con una prognosi di 5 giorni di riposo per il trauma. Noi vogliamo essere tutelati dalle forze dell’ordine, cosa che non succede per i fatti che tutt’ora accadono sui campi. Forza Quarto sempre”.