Calciomercato Napoli: ritorno di fiamma, ADL vuole un giapponese

Vecchio pallino di De Laurentiis, questa volta l’affare può decollare anche grazie al benestare di Antonio Conte che si aspetta dei nuopvi acquisti nel mercato invernale 2025.

Il Napoli è a caccia di rinforzi per il mese di gennaio. De Laurentiis vuole accontentare Conte e prendere un altro giocatore in una specifica zona di campo. Ecco tutti i dettagli sull’interesse per il giocatore giapponese.

Maurizio Micheli, capo scouting della società azzurra, è a lavoro insieme a Manna per mettere a segno qualche nuovo acquisto che possa soddisfare le aspettative di mister Antonio Conte che ha chiesto alla società qualche rinforzo in vista del mercato di gennaio.

Il tecnico salentino culla, in cuor suo, il sogno dello Scudetto. Consapevole delle difficoltà, ha chiesto un sacrificio alla proprietà che non intende tirarsi indietro. Anzi. De Laurentiis ha dato la disponibilità per prendere un altro calciatore capace di rinforzare il reparto difensivo, considerato che Rafa Marin non è stato mai preso in considerazione da Conte.

La società dovrà intervenire in quella zona di campo per prendere un altro difensore centrale. Ecco tutti i dettagli.

Quale difensore vuole prendere il Napoli a gennaio?

Arrivano degli aggiornamenti che riguardano il mercato del Napoli. Gli azzurri guardano all’Europa per prendere qualche talento che possa fare bene in magli azzurra.

C’è il nome del difensore centrale giapponese, che ha alle spalle una lunga esperienza nei campionati europei tra le fila di Manchester City, Groningen, Schalke 04, e che ha trovato la propria dimensione in Germania tra le fila della squadra bianconera.

Secondo le ultime notizie di mercato, riprotato da tmw, nelle ultime ore è tornata di moda la pista che porta al Napoli Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach.

Già in passato, infatti, è stato accostato agli azzurri, dopo la partenza al Bayern Monaco di Kim Min-jae. Era una dei profili attenzionati dal club per sostituire il coreano. Adesso, il classe 1997 potrebbe trasferirsi per davvero al Napoli che ha ancora uno slot da extracomunitario libero per la prossima sessione di calciomercato.

Il Napoli vuole prendere un altro difensore

Per gennaio, Conte ha fatto una richiesta al Napoli che è quella di prendere un altro difensore centrale.

Si cercano occasioni nei principali campionati europei. Il sogno resta Skriniar, che è in uscita dal PSG, ma restano vive anche le opzioni che riguardano Kiwior e Ko Itakura che può essere il prossimo acquisto a sorpresa da parte di Aurelio De Laurentiis, che da sempre sogna di portare a Napoli un giapponese anche per questioni relative al marketing e alla valorizzazione in Asia del brand Napoli.